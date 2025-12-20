Відомий ведучий зізнався, чому від нього йшла дружина: "Трохи загуляли" (фото)

Український телеведучий Тимур Мірошниченко зробив несподіване зізнання про свій шлюб. Виявилося, що адвокатка Інна Мірошниченко кілька разів йшла від чоловіка.

Про кризи у стосунках ведучий розповів в інтерв'ю Мирославі Мандзюк. Проблеми виникали через побутові проблеми та складний період після народження першої дитини.

Дружина йшла від Тимура Мірошниченка

Як виявилося, перші випадки, коли Інна йшла від Тимура, були ще на початку їхніх стосунків.

"Були причини, там я згоден. Це було, коли ми трохи загуляли. Я вже відвик, що треба, наприклад, мамі написати, що я вранці буду, а тут треба Інні написати. Вона переживала, що я не повернуся або що я там невідомо чим займаюся. А ми просто з пацанами гуляли. У мене розрядився телефон, у мене закриття фестивалю було, які повідомлення… Другий раз було те ж саме", — каже шоумен.

Зокрема, Мірошниченко зазначив, що важкий період у пари стався після народження їхньої першої дитини — доньки Мії. За словами Тимура, його обраниця вибухова та емоційна.

Інна та Тимур Мірошниченко з дітьми Фото: Instagram

Інні було дуже складно після народження дитини. Поки побут переналаштовувався під нові обставини, виникали кризові моменти.

"Під час шлюбу теж кілька разів йшла. Тут уже побутові моменти відігравали роль. Інні було дуже складно після народження Мії: гормональні гойдалки, післяпологова депресія і все інше. Це був складний період. З кожною новою дитиною з'являються нові виклики. До того, як весь побут налагодиться, все одно потрібен час для того, щоб зрозуміти, як питання вирішувати. Інна дуже гаряча, вона емоційно вибухова, я виважений. Мені треба все обдумати перед тим, як ухвалити рішення, в Інни відразу", — зізнається Тимур.

Інна та Тимур Мірошниченко виховують чотирьох дітей Фото: Instagram

У 2018 році в зіркової пари народилася донька, яку назвали Мією. Згодом Інна та Тимур стали батьками сина Марка. А під час великої війни подружжя всиновило двох дітей — Марселя та Ангеліну.

