Был смущен: принц Гарри получил "хладнокровный" рождественский подарок от члена королевской семьи

Принц Гарри рассказал о "хладнокровном" подарке, который ранее получил во время празднования Рождества от одного из ключевых членов королевской семьи.

Странную вещь он получил во времена, когда еще был довольно близким с королевской семьей, до того, как произошло его сенсационное отделение в 2020 году. Об этом принц Гарри поделился в своих мемуарах Spare, рассказало издание Express.

Королевская семья традиционно обменивается рождественскими подарками, однако шуточные принято дарить накануне главного праздника, а не на само Рождество. Однако двоюродная бабушка принца Гарри и сестра покойной королевы, принцесса Маргарет, или "тетя Марго", как он ее называл, удивила, когда упаковала неожиданную вещь.

Принцесса Маргарет с королевой Елизаветой Фото: The Royal Family

Гарри рассказал, как семья собиралась в их поместье в Сандрингеме и происходило открытие подарков.

"Мы были в Сандрингеме в большой комнате с длинным столом, накрытым белой скатертью и белыми именными карточками. По обычаю, в начале вечера каждый из нас находил свое место, становился перед кучей подарков", — вспомнил Гарри.

Так было и на этот раз. Принц выбрал маленький пакет, на котором было написано, что это от тети Марго. Гарри еще до вскрытия поблагодарил ее, но когда открыл коробку, был смущен.

"Я сорвал бумажку. Это был... шариковый карандаш? Я сказал: "О, шариковый карандаш. Вау", — вспомнил принц.

Принцесса Маргарет в ответ отметила, что это был не просто шариковый карандаш. На нем была намотана маленькая резиновая рыбка.

"Я сказал: "О, рыбный шариковый карандаш! Ладно. Я сказал себе: "Это хладнокровно", — признался Гарри.

Сам принц признает, что поддерживал с тетей не слишком тесный контакт. Однако он считает, что они "должны были бы быть друзьями".

