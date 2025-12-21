Був збентежений: принц Гаррі отримав "холоднокровний" різдвяний подарунок від члена королівської родини

Принц Гаррі розповів про "холоднокровний" подарунок, який раніше отримав під час святкування Різдва від одного з ключових членів королівської родини.

Дивну річ він отримав у часи, коли ще був доволі близьким з королівською родиною, до того, як сталося його сенсаційне відокремлення у 2020 році. Про це принц Гаррі поділився у своїх мемуарах Spare, розповіло видання Express.

Королівська сім'я традиційно обмінюється різдвяними подарунками, однак жартівливі прийнято дарувати напередодні головного свята, а не на саме Різдво. Проте двоюрідна бабуся принца Гаррі і сестра покійної королеви, принцеса Маргарет, або "тітка Марго", як він її називав, здивувала, коли запакувала несподівану річ.

Принцеса Маргарет з королевою Єлизаветою Фото: The Royal Family

Гаррі розповів, як родина збиралася в їхньому маєтку у Сандрінгемі та відбувалося відкриття подарунків.

Відео дня

"Ми були в Сандрінгемі у великій кімнаті з довгим столом, накритим білою скатертиною та білими іменними картками. За звичаєм, на початку вечора кожен з нас знаходив своє місце, ставав перед купою подарунків", — пригадав Гаррі.

Так було і цього разу. Принц обрав маленький пакунок, на якому було написано, що це від тітки Марго. Гаррі ще до розкриття подякував їй, але коли відкрив коробку, був збентежений.

"Я зірвав папірець. Це був… кульковий олівець? Я сказав: "О, кульковий олівець. Вау", — пригадав принц.

Принцеса Маргарет у відповідь зазначила, що це був не просто кульковий олівець. На ньому була намотана маленька гумова рибка.

"Я сказав: "О, рибний кульковий олівець! Гаразд. Я сказав собі: "Це холоднокровно", — зізнався Гаррі.

Сам принц визнає, що підтримував з тіткою не нато тісний контакт. Однак він вважає, що вони "мали б бути друзями".

Нагадаємо, 20 грудня видання Express повідомило, що Сара Фергюсон надіслала вибачення членам королівської родини.

Також 19 грудня у Express розкрили, що принц Вільям хоче змінити деякі різдвяні традиції королівської родини.