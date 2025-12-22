Фильм "Аватар: Огонь и пепел" стартовал в прокате и собрал 345 миллионов долларов в первый уик-энд

По прогнозам аналитиков, мировые кассовые сборы в 2026 году достигнут 35 миллиардов долларов. Ведь сразу после старта проката "Аватар 3" уступил в сборах только мультфильму "Зверополис 2".

Фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Огонь и пепел" собрал 345 миллионов долларов в первый уик-энд. Из этой суммы 257 миллионов долларов приходится на международный прокат. На сегодняшний день три фильма "Аватар" заработали более 5,6 миллиарда долларов, сообщает Deadline.

Трейлер фильма "Аватар 3"

И мировые, и международные дебюты укладываются в прогнозы, сделанные до выходных. Как пишут журналисты: "На'ви обычно не спешат завоевывать популярность".

По сравнению со второй частью саги про Пандору: "Аватар: Путь воды", у третьей части было меньше времени до рождественских и новогодних праздников.

"Аватар 3" приближает Disney к отметке в 6 миллиардов долларов мировых сборов. Этот фильм, который возвращает зрителей на планету Пандора, стал самым кассовым голливудским фильмом в первый уик-энд на всех рынках (кроме Японии) в 2025 году. Он показал самый большой дебют для студийного фильма в 2025 году во Франции, Германии, Испании и Южной Корее, а также на многих более мелких рынках. Это также второй по величине международный дебютный уик-энд по версии MPA с момента выхода "Аватара: Путь воды" в 2022 году, уступая только "Зверополису 2".

Відео дня

В Китае фильм "Аватар: Огонь и пепел" собрал за первые выходные около 57,6 млн долларов. Это стало лучшим стартом на рынке и самым крупным запуском для фильма из серии "Аватар".

В Европе фильм "Аватар: Огонь и пепел" собрал 109,4 млн долларов за первый уик-энд, заняв первое место на всех рынках. В эту сумму входят самые высокие кассовые сборы 2025 года во Франции, Германии, Испании, Австрии, Бельгии, Дании, Швейцарии, Литве, Португалии, Румынии, Словении, Южной Африке, Таджикистане и Турции.

Нейтири и Джейк Салли вернулись для финальной битвы Фото: Скриншот

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Китая) фильм "Аватар 3" собрал 60,1 млн долларов за эти выходные, заняв первое место на всех рынках, кроме Японии, где лидирует "Зверополис 2". Это был лучший старт для фильма "Аватар" во Вьетнаме и Индонезии, и действительно приятный сюрприз в Корее, где он показал самые большие кассовые сборы за первый уик-энд 2025 года.

По итогам первого уик-энда лидерами продаж стали: Китай ($57,6 млн), Франция ($21,4 млн), Германия ($18 млн), Южная Корея ($13,6 млн) и Великобритания ($11,9 млн).

Это был самый широкий глобальный прокат IMAX за всю историю, охвативший 1703 экрана.

Третий "Аватар" будет продолжать демонстрироваться в сети IMAX до января на большинстве мировых рынков.

"Аватар 3" получился не менее красивым, чем предыдущие фильмы Фото: IMDB

Тем временем, диснеевский мультфильм "Зверополис 2" продолжает набирать обороты, приближаясь к отметке в 1 миллиард долларов в международном прокате. Общая сумма сборов за четыре уикенда составила 1 272,8 миллиона долларов. В эту сумму входят 282,8 миллиона долларов в США и 990 миллионов долларов за рубежом.

В общей сложности, с учетом доходов за эти выходные, мировые доходы Disney за 2025 год достигли 5,82 млрд долларов, а к концу этой недели превысят 6 млрд долларов.

При этом первый фильм "Аватар" остается самым кассовым фильмом всех времен с 2,9 миллиардами долларов по всему миру, в то время как "Путь воды" занимает третье место в списке с 2,3 миллиардами долларов кассовых сборов.

"Аватар: Огонь и пепел" – что говорят критики

Пока зрители скупают билеты на третий фильм масштабной киноэпопеи Кэмерона, мнения критиков разделились. Некоторые отметили, что "Аватар: Огонь и пепел" напоминает зрителям "для чего были построены кинотеатры", так как на экранах разворачивается потрясающее зрелище продолжительностью свыше трех часов. И журналисты Фокуса, которые одни из первых побывали на премьере, это подтверждают: Джеймс Кэмерон создал очень красивый фильм, с простым сюжетом, поднимающим самые основные проблемы: отношения родителей и детей, противостояние добра и зла, борьбу против оккупантов и примкнувшим к ним коллаборантам (тема, которая очень близка украинцам). И отдельно стоит отметить харизматичных злодеев: полковника Куориджа, который тоже стал "синим" и нового персонажа — Варанг (Уна Чаплин), которая возглавляет "фракцию" огня и пепла.

Варанг стала одним из самых ярких персонажей "Аватара 3" Фото: IMDB

Другие критики отметили, что сюжет "слишком" прост, но происходящее на экране поражает воображение.

Ранее в этом году Джеймс Кэмерон заявил, что готов сам снять четвертый фильм.

"В общем, нет причин этого не делать. Я здоров, я готов. Я не собираюсь исключать такую ​​возможность. Мне нужно будет работать в полную силу, чтобы справиться с таким объемом и энергией работы еще на шесть-семь лет. Понимаете? Возможно, я не смогу этого сделать… но если смогу, я просто сделаю это", — сказал Кэмерон накануне своего 71-го дня рождения в августе, говоря о возможности самостоятельно снять еще несколько сиквелов "Аватара".

Джеймс Кэмерон и Уна Чаплин (Варанг) на съемках "Аватара 3" Фото: IMDB

Пока известно только, что четвертый фильм про приключения на Пандоре запланирован на 2029 год, а пятый – на 2031.

Напомним, ранее Фокус писал, каким получился третий фильм "Аватар" в рецензии.

При этом критики среди недостатков отмечали, что новый фильм Кэмерона получился "слишком длинным".