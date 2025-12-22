Фільм "Аватар: Вогонь і попіл" стартував у прокаті та зібрав 345 мільйонів доларів у перший вікенд

За прогнозами аналітиків, світові касові збори у 2026 році сягнуть 35 мільярдів доларів. Адже одразу після старту прокату "Аватар 3" поступився у зборах лише мультфільму "Зверополіс 2".

Фільм Джеймса Кемерона "Аватар: Вогонь і попіл" зібрав 345 мільйонів доларів у перший вікенд. З цієї суми 257 мільйонів доларів припадає на міжнародний прокат. На сьогоднішній день три фільми "Аватар" заробили понад 5,6 мільярда доларів, повідомляє Deadline.

Трейлер фільму "Аватар 3"

І світові, і міжнародні дебюти вкладаються в прогнози, зроблені до вихідних. Як пишуть журналісти: "На'ві зазвичай не поспішають завойовувати популярність".

Порівняно з другою частиною саги про Пандору: "Аватар: Шлях води", у третьої частини було менше часу до різдвяних і новорічних свят.

"Аватар 3" наближає Disney до позначки в 6 мільярдів доларів світових зборів. Цей фільм, який повертає глядачів на планету Пандора, став найкасовішим голлівудським фільмом у перший вікенд на всіх ринках (окрім Японії) у 2025 році. Він показав найбільший дебют для студійного фільму 2025 року у Франції, Німеччині, Іспанії та Південній Кореї, а також на багатьох дрібніших ринках. Це також другий за величиною міжнародний дебютний вікенд за версією MPA з моменту виходу "Аватара: Шлях води" у 2022 році, поступаючись тільки "Зверополісу 2".

Відео дня

У Китаї фільм "Аватар: Вогонь і попіл" зібрав за перші вихідні близько 57,6 млн доларів. Це стало найкращим стартом на ринку і найбільшим запуском для фільму із серії "Аватар".

У Європі фільм "Аватар: Вогонь і попіл" зібрав 109,4 млн доларів за перший вікенд, посівши перше місце на всіх ринках. У цю суму входять найвищі касові збори 2025 року у Франції, Німеччині, Іспанії, Австрії, Бельгії, Данії, Швейцарії, Литві, Португалії, Румунії, Словенії, Південній Африці, Таджикистані та Туреччині.

Нейтірі та Джейк Саллі повернулися для фінальної битви Фото: Скриншот

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (за винятком Китаю) фільм "Аватар 3" зібрав 60,1 млн доларів за ці вихідні, посівши перше місце на всіх ринках, окрім Японії, де лідирує "Зверополіс 2". Це був найкращий старт для фільму "Аватар" у В'єтнамі та Індонезії, і справді приємний сюрприз у Кореї, де він показав найбільші касові збори за перший вікенд 2025 року.

За підсумками першого вікенду лідерами продажів стали: Китай ($57,6 млн), Франція ($21,4 млн), Німеччина ($18 млн), Південна Корея ($13,6 млн) і Велика Британія ($11,9 млн).

Це був найширший глобальний прокат IMAX за всю історію, що охопив 1703 екрани.

Третій "Аватар" продовжуватиме демонструватися в мережі IMAX до січня на більшості світових ринків.

"Аватар 3" вийшов не менш красивим, ніж попередні фільми Фото: IMDB

Тим часом, діснеївський мультфільм "Зверополіс 2" продовжує набирати обертів, наближаючись до позначки в 1 мільярд доларів у міжнародному прокаті. Загальна сума зборів за чотири вікенди склала 1 272,8 мільйона доларів. У цю суму входять 282,8 мільйона доларів у США і 990 мільйонів доларів за кордоном.

Загалом, з урахуванням доходів за ці вихідні, світові доходи Disney за 2025 рік досягли 5,82 млрд доларів, а до кінця цього тижня перевищать 6 млрд доларів.

При цьому перший фільм "Аватар" залишається найкасовішим фільмом усіх часів з 2,9 мільярда доларів по всьому світу, тоді як "Шлях води" посідає третє місце в списку з 2,3 мільярда доларів касових зборів.

"Аватар: Вогонь і попіл" — що кажуть критики

Поки глядачі скуповують квитки на третій фільм масштабної кіноепопеї Кемерона, думки критиків розділилися. Деякі зазначили, що "Аватар: Вогонь і попіл" нагадує глядачам "для чого були побудовані кінотеатри", оскільки на екранах розгортається приголомшливе видовище тривалістю понад три години. І журналісти Фокуса, які одними з перших побували на прем'єрі, це підтверджують: Джеймс Кемерон створив дуже гарний фільм, з простим сюжетом, який порушує найосновніші проблеми: стосунки батьків і дітей, протистояння добра і зла, боротьбу проти окупантів і колаборантів, які долучилися до них (тема, яка дуже близька українцям). І окремо варто відзначити харизматичних лиходіїв: полковника Куоріджа, який теж став "синім", і нового персонажа — Варанг (Уна Чаплін), яка очолює "фракцію" вогню і попелу.

Варанг стала одним із найяскравіших персонажів "Аватара 3" Фото: IMDB

Інші критики зазначили, що сюжет "занадто" простий, але те, що відбувається на екрані, вражає уяву.

Раніше цього року Джеймс Кемерон заявив, що готовий сам зняти четвертий фільм.

"Загалом, немає причин цього не робити. Я здоровий, я готовий. Я не збираюся виключати таку можливість. Мені потрібно буде працювати на повну силу, щоб впоратися з таким обсягом і енергією роботи ще на шість-сім років. Розумієте? Можливо, я не зможу цього зробити... але якщо зможу, я просто зроблю це", — сказав Кемерон напередодні свого 71-го дня народження в серпні, кажучи про можливість самостійно зняти ще кілька сиквелів "Аватара".

Джеймс Кемерон і Уна Чаплін (Варанг) на зйомках "Аватара 3" Фото: IMDB

Поки відомо тільки, що четвертий фільм про пригоди на Пандорі заплановано на 2029 рік, а п'ятий — на 2031.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, яким вийшов третій фільм "Аватар" у рецензії.

При цьому критики серед недоліків зазначали, що новий фільм Кемерона вийшов "занадто довгим".