Дорого и долго: почему фильм "Аватар 3" не впечатлил критиков

Третья часть франшизы Джеймса Кэмерона — "Аватар 3: Огонь и пепел" — получила сдержанные оценки западных критиков, хотя бюджет фильма составляет не менее $400 млн. Ленту начали показывать в кинотеатрах с 18 декабря.

Сейчас рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет около 70%, а на Metacritic — 61%. Фокус рассказывает о впечатлениях критиков от фильма.

Неуклюжие диалоги и растянутый сюжет

Обозреватель BBC назвал ленту "197 минутами экранных заставок" с перегруженным хронометражем, неуклюжими диалогами и растянутым сюжетом. По его словам, третий "Аватар" выглядит устаревшим и не работает как самостоятельный фильм — скорее как фрагмент бесконечной саги, рассчитанной исключительно на фанатов. Критик отмечает, что Пандора потеряла эффект новизны, а некогда революционная визуальная стилистика теперь напоминает устаревшую компьютерную игру без ощущения реальной опасности или драматических ставок.

Критики говорят, что Пандора потеряла эффект новизны Фото: Кадр из фильма

Фильм выглядит искусственно

The Guardian в своем обзоре пошел еще дальше, назвав франшизу "гигантской, но удивительно неинтересной конструкцией", которая игнорирует любую критику. Издание отмечает, что несмотря на впечатляющий масштаб цифрового мира, фильм выглядит искусственно, а 3D-эффекты — скорее как техническая демонстрация, чем полноценное кинопереживание. Новые персонажи, в частности лидер "огненного" клана Варанг, добавляют экзотики, однако не спасают ленту от ощущения самоповтора и чрезмерной серьезности без эмоциональной глубины.

Критики считают, что Кэмерон все больше отдаляется от центральных героев первых фильмов Фото: Кадр из фильма

Критиков не впечатлили сюжетные линии

Оба издания сходятся во мнении, что Кэмерон все больше отдаляется от центральных героев первых фильмов, сосредотачиваясь на новых сюжетных линиях, которые не имеют достаточного драматического веса. Визуальная роскошь больше не компенсирует недостаток напряжения, а девять часов пребывания на Пандоре за три фильма утомляют даже лояльного зрителя.

Аналитики прогнозируют уверенный старт в прокате "Аватар 3" Фото: Кадр из фильма

Прокат фильма

При этом аналитики прогнозируют уверенный старт в прокате: ожидаемые сборы за первый уикенд составляют $110-130 млн. Однако для полной окупаемости проекта фильму необходимо собрать около $1 млрд в мировом прокате — задача, которая может оказаться сложнее, чем для предыдущих частей франшизы.

Кинокритик Майкл Ли выделил в фильме неземные визуальные эффекты и экшн-сцены, особенно в формате 3D. Он отметил, что более глубокое исследование Пандоры и новых племен позволяет создать масштабный мир, хотя сюжет имеет определенные недостатки.

