Дорого і довго: чому фільм "Аватар 3" не вразив критиків

Третя частина франшизи Джеймса Кемерона — "Аватар 3: Вогонь і попіл" — отримала стримані оцінки західних критиків, хоча бюджет фільму становить щонайменше $400 млн. Стрічку почали показувати в кінотеатрах з 18 грудня.

Наразі рейтинг фільму на Rotten Tomatoes становить близько 70%, а на Metacritic — 61%. Фокус розповідає про враження критиків від фільму.

Незграбні діалоги і розтягнутий сюжет

Оглядач BBC назвав стрічку "197 хвилинами екранних заставок" із перевантаженим хронометражем, незграбними діалогами та розтягнутим сюжетом. За його словами, третій "Аватар" виглядає застарілим і не працює як самостійний фільм — радше як фрагмент нескінченної саги, розрахованої виключно на фанатів. Критик зазначає, що Пандора втратила ефект новизни, а колись революційна візуальна стилістика тепер нагадує застарілу комп’ютерну гру без відчуття реальної небезпеки чи драматичних ставок.

Фільм виглядає штучно

The Guardian у своєму огляді пішов ще далі, назвавши франшизу "гігантською, але дивовижно нецікавою конструкцією", яка ігнорує будь-яку критику. Видання зазначає, що попри вражаючий масштаб цифрового світу, фільм виглядає штучно, а 3D-ефекти — радше як технічна демонстрація, ніж повноцінне кінопереживання. Нові персонажі, зокрема лідерка "вогняного" клану Варанг, додають екзотики, однак не рятують стрічку від відчуття самоповтору й надмірної серйозності без емоційної глибини.

Критиків не вразили сюжетні лінії

Обидва видання сходяться на думці, що Кемерон дедалі більше віддаляється від центральних героїв перших фільмів, зосереджуючись на нових сюжетних лініях, які не мають достатньої драматичної ваги. Візуальна розкіш більше не компенсує брак напруги, а дев’ять годин перебування на Пандорі за три фільми втомлюють навіть лояльного глядача.

Прокат фільму

Водночас аналітики прогнозують впевнений старт у прокаті: очікувані збори за перший вікенд становлять $110–130 млн. Однак для повної окупності проєкту фільму необхідно зібрати близько $1 млрд у світовому прокаті — завдання, яке може виявитися складнішим, ніж для попередніх частин франшизи.

