"Аватар 3" удивит всех: критики не жалеют слов после просмотра

Критики оценили третью часть "Аватара" как "абсолютное кинематографическое зрелище", которое поднимает визуальные эффекты на новый уровень. Ленту Джеймса Кэмерона покажут в кинотеатрах с 18 декабря.

Представители сообщества уже успели пересмотреть "Аватар: Огонь и пепел" накануне официального выхода картины в прокат. Обозреватели отмечают, что новая работа режиссера демонстрирует удивительные технические достижения и эмоциональную глубину. Фокус собрал первые отзывы после закрытого просмотра.

Режиссер Джеймс Кэмерон ранее заявлял, что будущее франшизы зависит от кассовых сборов третьей части. Изначально он планировал пять фильмов и уже отснял значительную часть четвертого.

Аватар 3 — первые отзывы

Кинокритик Майкл Ли выделил неземные визуальные эффекты и экшн-сцены, особенно в формате 3D. Он отметил, что более глубокое исследование Пандоры и новых племен позволяет создать масштабный мир, хотя сюжет имеет определенные недостатки.

"Аватар: Огонь и пепел" продолжает события фильма "Аватар: Путь воды" 2022 года, который закончился смертью Джейка Салли и сына Нейтири. В этой последней части появляется новая угроза — племя Огня, враждебная группа нави, обитающих в вулкане, во главе с мстительной Варанг. В касте: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг и Кейт Уинслет.

Кинокритик Шон Таджипур также высоко оценил работу Кэмерона. Он заметил, что режиссер продолжает расширять границы кинематографа с каждым новым кадром.

"Возможно, я не самый ярый поклонник франшизы, но "Огонь и пепел" доказывает — Джеймс Кэмерон умеет и всегда будет создавать высокие кинематографические зрелища. Он поднимает визуальные эффекты на новый уровень и переосмысливает понятие настоящего блокбастера. Это смелый, потрясающий, незабываемый фильм, вдохновленный чистым амбициями", — отметил Таджипур.

Кинокритик Кортни Говард поделилась впечатлениями в соцсети X. По ее словам, лента напоминает об истинном предназначении большого экрана.

"После трех фильмов Джеймс Кэмерон все еще имеет талант, благодаря которому эпический спектакль производит эмоциональное впечатление. Великолепная сага. Смелая, блестящая и удивительная во всех планах — именно для этого и были созданы кинотеатры", — отметила она.

А вот корреспондентка издания Collider подчеркнула особую атмосферу фильмов о Пандоре.

"Три части — и я до сих пор поражена очарованием этой вселенной. ["Аватар: Огонь и пепел"] действительно похож на американские горки. Я не мог поверить, как быстро я снова оказался в мире Пандоры и был захвачен. Когда это произошло, я заметил значительное увеличение сложности в нескольких аспектах производства", — отметила она.

Кстати, первая картина "Аватар" собрала 2,9 миллиарда долларов в мировом прокате и остается самым кассовым фильмом всех времен (без учета инфляции), а "Путь воды" занимает третье место в списке с 2,3 миллиардами долларов.

