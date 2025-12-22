Сын Дэвида и Виктории Бекхэмов заблокировал родителей в соцсетях: что произошло (фото)

20-летний Круз Бекхэм выступил с публичным заявлением в Instagram, отреагировав на публикацию британского таблоида. Журналисты утверждали, что Виктория и Дэвид Бекхэм отписались от своего 26-летнего первенца Бруклина.

Круз Бекхэм опубликовал скриншот статьи и назвал информацию, циркулирующую в медиа, ложью. По его словам, родители никогда бы не отписались от собственного сына добровольно. Круз объяснил, что Бруклин просто заблокировал всех членов семьи, включая его самого.

"Мои родители никогда не сделали бы такого. Давайте говорить правду. Они проснулись и увидели, что они заблокированы. Я тоже", — написал младший брат.

Конфликт в семье

Стоит напомнить, что напряженные отношения между Бруклином Бекхэмом, его женой Николой Пельтц и остальными членами семьи продолжаются с начала текущего года. Супруги систематически игнорируют семейные события: модный показ Виктории, ее день рождения, юбилейное празднование Дэвида и другие важные мероприятия.

Семья Бекхэмов Фото: Instagram

Американские СМИ ранее сообщали, что Пельтц называет родителей мужа "токсичными людьми", а сам Бруклин избегает любого общения с ними.

В то же время отношения с семьей жены складываются прекрасно. Летний сезон пара провела на яхте отца Николы — миллиардера Нельсона Пельтца, который также инвестировал средства в ресторанный бизнес зятя.

Первые комментарии

Недавно Бруклин Бекхэм впервые прокомментировал ситуацию, назвав Николу своей самой главной опорой в жизни.

Недавно Бруклин Бекхэм впервые прокомментировал ситуацию Фото: Instagram

Семейная драма Бекхэмов началась еще до свадьбы, когда между Николой и Викторией возник конфликт. Ситуация только ухудшается с течением времени, а публичные заявления младших детей свидетельствуют о глубине раскола в одной из самых известных семей мира.

