Син Девіда і Вікторії Бекхемів заблокував батьків у соцмережах: що сталося (фото)

20-річний Круз Бекхем виступив із публічною заявою в Instagram, відреагувавши на публікацію британського таблоїда. Журналісти стверджували, що Вікторія та Девід Бекхем відписалися від свого 26-річного первістка Брукліна.

Круз Бекхем опублікував скриншот статті та назвав інформацію, що циркулює в медіа, брехнею. За його словами, батьки ніколи б не відписалися від власного сина добровільно. Круз пояснив, що Бруклін просто заблокував усіх членів сім'ї, включно з ним самим.

"Мої батьки ніколи не зробили б такого. Нумо говорити правду. Вони прокинулися і побачили, що їх заблоковано. Мене теж", — написав молодший брат.

Конфлікт у родині

Варто нагадати, що напружені стосунки між Брукліном Бекхемом, його дружиною Ніколою Пельтц та рештою сім'ї тривають з початку поточного року. Подружжя систематично ігнорує сімейні події: модний показ Вікторії, її день народження, ювілейне святкування Девіда та інші важливі заходи.

Родина Бекхемів Фото: Instagram

Американські ЗМІ раніше повідомляли, що Пельтц називає батьків чоловіка "токсичними людьми", а сам Бруклін уникає будь-якого спілкування з ними.

Водночас стосунки з родиною дружини складаються чудово. Літній сезон пара провела на яхті батька Ніколи — мільярдера Нельсона Пельтца, який також інвестував кошти у ресторанний бізнес зятя.

Перші коментарі

Нещодавно Бруклін Бекхем уперше прокоментував ситуацію, назвавши Ніколу своєю найголовнішою опорою в житті.

Нещодавно Бруклін Бекхем уперше прокоментував ситуацію Фото: Instagram

Сімейна драма Бекхемів розпочалася ще до весілля, коли між Ніколою та Вікторією виник конфлікт. Ситуація лише погіршується з плином часу, а публічні заяви молодших дітей свідчать про глибину розколу в одній із найвідоміших родин світу.

