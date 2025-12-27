Жерару Депардье — 77. Как звезда французского кино стал подхалимом Путина (фото)

27 декабря — день рождения Жерара Депардье, одной из самых известных и одновременно самых противоречивых фигур европейского кино. Сегодня ему исполняется 77 лет.

Фокус по этому случаю рассказывает, чем запомнился именинник и каким боком француз к России и Путину.

Кто такой Жерар Депардье: от хулигана до звезды кино

Жерар Ксавье Марсель Депардье родился 27 декабря 1948 года в городе Шатору, Франция, в бедной рабочей семье. В детстве он почти не читал, имел проблемы с учебой. В юности Жерар больше напоминал уличного хулигана, чем будущую звезду кино.

В 16 лет именинник переехал в Париж, где начал посещать театральные курсы. Именно там проявился его мощный актерский темперамент — грубый, эмоциональный, очень "телесный", который впоследствии станет его визитной карточкой.

Жерар Депардье Фото: Wikipedia

Взлет карьеры и культовые роли

Депардье стал звездой в 1970-х и быстро превратился в лицо французского кино.

Самые известные фильмы:

"Вальсирующие" (1974);

"Последнее метро" (1980) — вместе с Катрин Денев;

"Полиция" (1985);

"Сирано де Бержерак" (1990) — мировое признание, номинация на "Оскар" и "Золотой глобус";

"Зеленая карта" (1990);

"1492: Завоевание рая" (1992);

"Человек в железной маске" (1998);

"Астерикс и Обеликс" (1999).

Всего он сыграл более 200 ролей, став одним из самых продуктивных актеров в истории кино. Его порой называли последним великим актером старой Европы.

Депардье называли последним великим актером старой Европы Фото: Instagram

Скандалы и падение репутации

С 2000-х годов имя Депардье все чаще появляется в контексте алкоголизма, агрессивного поведения, сексистских высказываний, судебных дел и обвинений в насилии.

Это существенно разрушило его образ во Франции.

Жерар Депардье Фото: Wikipedia

Как Депардье стал сторонником Путина

В 2012 году Депардье публично поссорился с французскими властями из-за высоких налогов для богатых. Он покинул Францию, что вызвало волну возмущения.

В 2013 году российский президент Владимир Путин лично предоставил французскому актеру гражданство РФ. Тот публично благодарил Путина и называл его "сильным лидером".

Более того, актер получил квартиру в России и часто появлялся на пророссийских мероприятиях.

Жерар Депардье и Путин Фото: Wikipedia

Отношение к войне

Несмотря на дружбу с российским диктатором, Депардье в 2022 году осудил действия главы РФ в отношении Украины, пишет France 24. То, что делает Путин в Украине, Депардье назвал безумием. При этом актер считает, что вся ответственность за происходящее лежит на политике, а вот простые россияне вроде бы не должны страдать из-за этого.

"Русский народ не несет ответственности за безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как Владимир Путин", — говорил актер.

Именинник тогда пообещал, что все деньги, которые он соберет на трех концертах, пожертвует "украинским жертвам этой трагической братоубийственной войны".

