Жерару Депардьє — 77. Як зірка французького кіно став підлабузником Путіна (фото)

27 грудня — день народження Жерара Депардьє, однієї з найвідоміших і водночас найсуперечливіших постатей європейського кіно. Сьогодні йому виповнюється 77 років.

Фокус з цієї нагоди розповідає, чим запамʼятався іменинник та яким боком француз до Росії та Путіна.

Хто такий Жерар Депардьє: від хулігана до зірки кіно

Жерар Ксав’є Марсель Депардьє народився 27 грудня 1948 року в місті Шатору, Франція, у бідній робітничій родині. У дитинстві він майже не читав, мав проблеми з навчанням. У юності Жерар більше нагадував вуличного хулігана, ніж майбутню зірку кіно.

У 16 років іменинник переїхав до Парижа, де почав відвідувати театральні курси. Саме там проявився його потужний акторський темперамент — грубий, емоційний, дуже "тілесний", який згодом стане його візитівкою.

Жерар Депардьє Фото: Wikipedia

Злет кар’єри та культові ролі

Депардьє став зіркою у 1970-х і швидко перетворився на обличчя французького кіно.

Відео дня

Найвідоміші фільми:

"Вальсуючі" (1974);

"Останнє метро" (1980) — разом із Катрін Денев;

"Поліція" (1985);

"Сірано де Бержерак" (1990) — світове визнання, номінація на "Оскар" та "Золотий глобус";

"Зелена карта" (1990);

"1492: Завоювання раю" (1992);

"Людина в залізній масці" (1998);

"Астерікс і Обелікс" (1999).

Загалом він зіграв понад 200 ролей, ставши одним із найпродуктивніших акторів в історії кіно. Його часом називали останнім великим актором старої Європи.

Депардьє називали останнім великим актором старої Європи Фото: Instagram

Скандали та падіння репутації

З 2000-х років ім’я Депардьє дедалі частіше з’являється в контексті алкоголізму, агресивної поведінки, сексистських висловлювань, судових справ і звинувачень у насильстві.

Це суттєво зруйнувало його образ у Франції.

Жерар Депардьє Фото: Wikipedia

Як Депардьє став прихильником Путіна

У 2012 році Депардьє публічно посварився з французькою владою через високі податки для багатих. Він залишив Францію, що викликало хвилю обурення.

У 2013 році російський президент Володимир Путін особисто надав французькому актору громадянство РФ. Той публічно дякував Путіну та називав його "сильним лідером".

Ба більше, актор отримав квартиру в Росії та часто з’являвся на проросійських заходах.

Жерар Депардьє та Путін Фото: Wikipedia

Ставлення до війни

Попри дружбу з російським диктатором, Депардьє у 2022 році засудив дії глави РФ щодо України, пише France 24. Те, що робить Путін в Україні, Депардьє назвав безумством. При цьому актор вважає, що вся відповідальність за те, що відбувається, лежить на політику, а ось прості росіяни начебто не повинні страждати через це.

"Російський народ не несе відповідальності за шалені, неприйнятні ексцеси своїх лідерів, таких як Володимир Путін", — казав актор.

Іменинник тоді пообіцяв, що всі гроші, які він збере на трьох концертах, пожертвує "українським жертвам цієї трагічної братовбивчої війни".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Жерара Депардьє хотіли увʼязнити на 5 років і виписати штраф 75 тисяч євро. Дві жінки розповіли про насильство з його боку під час зйомок фільму.

Актора визнано винним у насильстві над двома жінками, які працювали на знімальному майданчику фільму "Зелені віконниці", у якому він знімався 2021 року.

Раніше Фокус писав, що актриса, яка звинуватила зірку кіно в домаганнях, потонула в річці.