Брат Джейка Пола продаст самую дорогую карточку покемона в мире: сколько она стоит

Логан Пол, брат блогера-боксера Джейка Пола, которому недавно сломали челюсть на ринге, решил продать свою карточку покемона Пикачу. Ее стоимость оценивают в 12 миллионов долларов.

Логан Пол согласился продать свою редкую карточку Pokémon Pikachu Illustrator, которую он приобрел в 2021 году почти за 5,3 миллиона долларов, пишет Bloomberg.

Логан Пол попал в книгу рекордов Гиннесса

Пол уже получил аванс от аукционера и звезды шоу King of Collectibles: The Goldin Touch на Netflix Кена Голдина в размере 2,5 миллиона долларов за продажу карточки, и она поступит в продажу на сайте аукционного дома Goldin Auctions 12 января 2026 года.

Голдин предполагает, что стоимость карты составит от 7 до 12 миллионов долларов, ссылаясь на то, что рынок Pokémon находится на подъеме и представляет собой альтернативный класс активов.

Логан Пол носил Пикачу, как талисман на боях

Звезда World Wrestling Entertainment и влиятельный блогер Логан Пол согласился продать свою редкую карточку Pokémon, воспользовавшись, по его словам, благоприятным моментом для продажи этого коллекционного предмета.

В 2021 году Пол приобрел карточку Pikachu Illustrator почти за 5,3 миллиона долларов, побив мировой рекорд Гиннесса, так как карточка Пикачу стала самой дорогой коллекционной карточкой Pokémon, проданной на частном аукционе.

Лога Пол - блогер, как и его брат

Ранее Голдин пытался выкупить карту у Пола за 7,5 миллионов долларов. Предложение было отклонено.

В 2026 году Pokémon отметит своё 30-летие, поэтому многие, кто вырос на этой игре, теперь взрослые и могут себе позволить тратить миллионы долларов на коллекционные карточки. По словам Голдина, в детстве они не мечтали о больших коллекциях произведений искусства, как предыдущие поколения.

Логан Пол носил карточку на шее Фото: Соцсети

"Вот почему, например, баскетбольная карточка с фотографиями Майкла Джордана и Коби Брайанта продается за 12,5 миллионов долларов", — сказал он.

Логан Пол — заядлый коллекционер, а также инфлюенсер и рестлер WWE. Он прославился вместе со своим братом Джейком Полом на платформах Vine и YouTube.

Логан Пол и его брат Джейк Пол после боя с Энтони Джошуа Фото: Соцсети

Напомним, Джейк Пол недавно встретился лицом к лицу с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Энтони Джошуа — и проиграл.

Позже оказалось, что нокаут Энтони Джошуа отправил блогера на больничную койку. У него сломана челюсть в двух местах, так что пару месяцев он будет носить металлическую шину и питаться жидкой пищей.