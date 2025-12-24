Брат Джейка Пола продасть найдорожчу картку покемона у світі: скільки вона коштує

Логан Пол, брат блогера-боксера Джейка Пола, якому нещодавно зламали щелепу на рингу, вирішив продати свою картку покемона Пікачу. Її вартість оцінюють у 12 мільйонів доларів.

Логан Пол погодився продати свою рідкісну картку Pokémon Pikachu Illustrator, яку він придбав 2021 року майже за 5,3 мільйона доларів, пише Bloomberg.

Логан Пол потрапив до книги рекордів Гіннесса

Пол уже отримав аванс від аукціонера і зірки шоу King of Collectibles: The Goldin Touch на Netflix Кена Голдіна в розмірі 2,5 мільйона доларів за продаж картки, і вона надійде в продаж на сайті аукціонного дому Goldin Auctions 12 січня 2026 року.

Голдін припускає, що вартість карти становитиме від 7 до 12 мільйонів доларів, посилаючись на те, що ринок Pokémon перебуває на підйомі і являє собою альтернативний клас активів.

Логан Пол носив Пікачу, як талісман на боях

Зірка World Wrestling Entertainment і впливовий блогер Логан Пол погодився продати свою рідкісну картку Pokémon, скориставшись, за його словами, сприятливим моментом для продажу цього колекційного предмета.

2021 року Пол придбав картку Pikachu Illustrator майже за 5,3 мільйона доларів, побивши світовий рекорд Гіннесса, оскільки картка Пікачу стала найдорожчою колекційною карткою Pokémon, проданою на приватному аукціоні.

Лога Пол — блогер, як і його брат

Раніше Голдін намагався викупити карту в Пола за 7,5 мільйонів доларів. Пропозицію було відхилено.

У 2026 році Pokémon відзначить своє 30-річчя, тож багато хто, хто виріс на цій грі, тепер дорослі та можуть собі дозволити витрачати мільйони доларів на колекційні картки. За словами Голдіна, у дитинстві вони не мріяли про великі колекції творів мистецтва, як попередні покоління.

Логан Пол носив картку на шиї Фото: Соцсети

"Ось чому, наприклад, баскетбольна картка з фотографіями Майкла Джордана і Кобі Браянта продається за 12,5 мільйонів доларів", — сказав він.

Логан Пол — завзятий колекціонер, а також інфлюенсер і рестлер WWE. Він прославився разом зі своїм братом Джейком Полом на платформах Vine і YouTube.

Логан Пол і його брат Джейк Пол після бою з Ентоні Джошуа Фото: Соцсети

Нагадаємо, Джейк Пол нещодавно зустрівся віч-на-віч із колишнім чемпіоном світу у важкій вазі Ентоні Джошуа — і програв.

Пізніше виявилося, що нокаут Ентоні Джошуа відправив блогера на лікарняне ліжко. У нього зламана щелепа у двох місцях, тож кілька місяців він носитиме металеву шину і харчуватиметься рідкою їжею.