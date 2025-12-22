Джейк Пол показав свою зламану нокаутом щелепу (фото)

Блогер підтвердив, що отримав дуже серйозний перелом щелепи у двох місцях після поразки нокаутом від дворазового чемпіона світу Ентоні Джошуа на вихідних.

Джейк Пол вийшов на ринг, щоб кинути виклик Ентоні Джошуа в Касея-центрі в Маямі в суботу, 20 грудня 2025 року. У цьому поєдинку Пол не чинив особливого опору, перш ніж Джошуа відправив його в нокдаун у шостому раунді. І тепер показав фото з металевою шиною на щелепі, пише The Fights.

Джейк Пол показав зламану щелепу Фото: Соцсети

"Подвійний перелом щелепи. Зустрінемося з Канело (Альваресом) через 10 днів", — написав Пол на скриншоті поста в соціальній мережі X (раніше Twitter) після матчу.

Пола кілька разів збивали з ніг, один раз у п'ятому і один раз у шостому раунді. У підсумку черговий потужний удар Джошуа відправив його в нокаут і він не зміг піднятися до закінчення відліку журі.

Після поразки Пола негайно доставили в лікарню, де йому успішно провели операцію на щелепі. Через серйозну травму він не зміг бути присутнім на пресконференції після поєдинку.

Нікіса Бідаріан, генеральний директор Most Valuable Promotions, заявив, що стан Пола стабільний. Він підкреслив, що травми, подібні до тієї, що отримав Пол, поширені у світі єдиноборств, як-от бокс або змішані бойові мистецтва.

Поєдинок Джейка Пола та Ентоні Джошуа

"За словами лікарів і хірургів, з якими ми зв'язалися, період відновлення оцінюється приблизно в чотири-шість тижнів", — сказав Бідаріан.

При цьому на нових фото Джейка Пола видно металеві скоби, якими скріплена його щелепа. Судячи з усього, поки він буде відновлюватися, він зможе приймати тільки рідку їжу.

Джейк Пол майже не міг протистояти Ентоні Джошуа в бою, який мав тривати вісім раундів.

Це перший бій для Джошуа після поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа у вересні минулого року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, Англія.

Після перемоги над Полом олімпійський чемпіон 2012 року в Лондоні націлився на поєдинок зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі — бій, на який з нетерпінням чекають багато шанувальників боксу.

Нагадаємо, після поєдинку з Джошуа Джейк Пол опублікував хвалькуватий пост у соцмережах, показавши, як він летить додому на приватному літаку, заваленому пачками доларів і зброєю.

А сам Ентоні Джошуа заявив, що не збирався щадити блогера, і зазначив, що дехто "просто напрошується на нокаут".