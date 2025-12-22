Джейк Пол показал свою сломанную нокаутом челюсть (фото)

Блогер подтвердил, что получил очень серьезный перелом челюсти в двух местах после поражения нокаутом от двукратного чемпиона мира Энтони Джошуа на выходных.

Джейк Пол вышел на ринг, чтобы бросить вызов Энтони Джошуа в Касея-центре в Майами в субботу, 20 декабря 2025 года. В этом поединке Пол не оказал особого сопротивления, прежде чем Джошуа отправил его в нокдаун в шестом раунде. И теперь показал фото с металлической шиной на челюсти, пишет The Fights.

Джейк Пол показал сломанную челюсть Фото: Соцсети

"Двойной перелом челюсти. Встретимся с Канело (Альваресом) через 10 дней", — написал Пол на скриншоте поста в социальной сети X (ранее Twitter) после матча.

Пола несколько раз сбивали с ног, один раз в пятом и один раз в шестом раунде. В итоге очередной мощный удар Джошуа отправил его в нокаут и он не смог подняться до окончания отсчета жюри.

После поражения Пола немедленно доставили в больницу, где ему успешно провели операцию на челюсти. Из-за серьезной травмы он не смог присутствовать на пресс-конференции после поединка.

Никиса Бидариан, генеральный директор Most Valuable Promotions, заявил, что состояние Пола стабильное. Он подчеркнул, что травмы, подобные той, что получил Пол, распространены в мире единоборств, таких как бокс или смешанные боевые искусства.

Поединок Джейка Пола и Энтони Джошуа

"По словам врачей и хирургов, с которыми мы связались, период восстановления оценивается примерно в четыре-шесть недель", — сказал Бидариан,.

При этом на новых фото Джейка Пола видны металлические скобы, которыми скреплена его челюсть. Судя по всему, пока он будет восстанавливаться, он сможет принимать только жидкую пищу.

Джейк Пол почти не мог противостоять Энтони Джошуа в бою, который должен был продлиться восемь раундов.

Это первый бой для Джошуа после поражения нокаутом от Даниэля Дюбуа в сентябре прошлого года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, Англия.

После победы над Полом олимпийский чемпион 2012 года в Лондоне нацелился на поединок со своим соотечественником Тайсоном Фьюри — бой, которого с нетерпением ждут многие поклонники бокса.

Напомним, после поединка с Джошуа Джейк Пол опубликовал хвастливый пост в соцсетях, показав, как он летит домой на частном самолете, заваленном пачками долларов и оружием.

А сам Энтони Джошуа заявил, что не собирался щадить блогера, и отметил, что некоторые "просто напрашиваются на нокаут".