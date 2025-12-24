Рождество и традиции Святвечера: что надо готовить на праздничный стол и чего нельзя делать

Рождество празднуют с 24 на 25 декабря. И 24 декабря — это Сочельник, или Святвечер, торжественный вечер накануне Рождества Христова, когда украинцы садятся за стол с 12 постными блюдами.

Новогодние праздники ждет немало людей. Для многих они символизируют начало нового периода в жизни и изменений. Однако все изменилось с началом полномасштабного вторжением России в Украину. 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) и Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ) перешли на современный новоюлианский календарь. И теперь Рождество Христово празднуют в один день с большинством христианских церквей мира, в отличие от старого стиля (7 января). Фокус собрал все самое интересное о традициях и запретах Сочельника.

Рождество в Украине — один из самых любимых и важных православных праздников. Это время, когда завершается рождественский пост, а семьи собираются вместе, чтобы отпраздновать рождение Спасителя. Это семейный праздник, но в который раз часть семей будет встречать его порознь из-за войны.

Відео дня

Рождество на фронте

Традиционно на Святвечер готовят 12 постных блюд. Хлеб и узвар (напиток из сушеных фруктов) также считаются отдельными блюдами. Также украинцы традиционно готовят постный борщ с черносливом, который придает копченый вкус, или борщ с "ушками": маленькими вареничками с грибами. Также готовят постные вареники с картофелем и капустой и конечно — кутью. Это праздничное блюдо из пшеницы, мака, изюма и орехов. Оно должно быть на столе обязательно.

Кутья и узвар — традиционные блюда на Святвечер Фото: Из открытых источников

Также важным атрибутом Рождества является Дидух. Это традиционный украинский рождественский оберег в виде снопа из зерновых колосков (ржи, пшеницы), который символизирует дух предков, связь поколений, богатство и будущий урожай. Его ставят в углу перед Сочельником как символ достатка и защиты семьи, что происходит из дохристианских времен. Название происходит от слов "дед" и "дух", а сам обряд возрождается и является важным атрибутом украинских праздников.

Приметы на Рождество

Приметы на Рождество и Святвечер были важным ориентиром для наших предков для прогнозирования будущего урожая и погоды.

Если на Рождество будет ясная ночь, это предвещает богатый урожай ягод и фруктов в следующем году.

Крепкий мороз в праздничную ночь — к жаркому лету, а оттепель — к холодной весне.

Ветер или метель на Рождество — к ранней весне и богатому урожаю.

Звездное небо в Сочельник или лунная ночь перед Рождеством — знак богатого приплода скота и хорошего грибного сезона.

В этот день старались не ходить в заимки, чтобы "не попрошайничать целый год".

Кроме этого, считается, что первым гостем на Рождество должен быть мужчина — это должно принести удачу в дом.

Еще одной традицией празднования Рождества являются рождественские гадания. В период Святок, начиная со Святого Вечера и заканчивая Крещением, наши предки гадали на свою судьбу.

Гадания на Рождество

Девушки мыли посуду и выносили ее на улицу, постукивая в миски; откуда отзовется собака, туда и пойдет замуж. Затем подходили к окнам соседей: если слышали слово "сядь" — не повезет выйти замуж, а когда "иди" — в этом году придут сваты. Если девушка хотела обручиться с парнем, то подходила к хлеву и слушала, как ведут себя свиньи и другой скот: тихо спят — в семье будет порядок, а когда кричат — в семье будут частые ссоры.

Что нельзя делать на Рождество

Рождество — это время покоя, очищения и духовного сосредоточения, поэтому многие действия в этот день считались греховными или такими, которые могли принести беду. В народе считается, что в этот день нельзя ссориться, ругаться или обижать близких, иначе ссоры и недоразумения будут преследовать весь год.

На Сочельник нельзя ссориться и оскорблять друг друга Фото: Рexels

Также нельзя работать по дому, в частности шить, стирать, рубить дрова или подметать пол. Считается, что работа в этот день приносит неудачу, а чистота и порядок в доме могут исчезнуть.

Нельзя выносить мусор или отдавать что-то из дома, чтобы "не вынести благосостояние". Кроме этого, нельзя опаздывать к столу.

Что можно делать на Рождество

Садиться за рождественский стол необходимо с появлением первой звезды. Святой Вечер начинается молитвой и зажиганием рождественской свечи. В компании всей семьи, в том числе и младенцев, хозяин дома благословляет ужин.

В память о своих мертвых родственниках люди ставили для них кутью и узвар на окнах, или же на дополнительную тарелку на столе.

Все члены семьи в этот день должны быть дома. Говорят, если в эту ночь где-то заночевать, то целый год будешь блуждать по миру. Но если кого-то из семьи нет дома, для него ставят миску и кладут ложку.

Если на это время попадется посторонний человек, его тоже приглашают к столу. Гость на Святой Вечере, по верованиям наших предков, приносил счастье в дом.

Конечно, верующим рекомендуют посетить торжественную рождественскую литургию в церкви.

Можно готовить праздничные блюда, убирать праздничный стол, петь колядки и проводить время с семьей. Можно делиться едой и давать милостыню.

Можно и даже надо принимать родственников и друзей, а также самим ходить в гости.

Также разрешалось зажигать свечи, молиться, делать добрые дела и желать счастья другим. Кроме этого, это идеальное время для примирения с теми, с кем были в ссоре или имели обиды.

Верующие на Рождество ходят в храм

Напомним, Фокус писал, как в Украине издавна праздновали Рождество и Святвечер.

Также мы выясняли, действительно ли Иисус Христос родился 25 декабря: что говорит наука.