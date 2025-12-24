Різдво та традиції Святвечора: що треба готувати на святковий стіл та чого не можна робити

Різдво святкують з 24 на 25 грудня. І 24 грудня — це Святвечір, урочистий вечір напередодні Різдва Христового, коли українці сідають за стіл із 12 пісними стравами.

Новорічні свята чекає чимало людей. Для багатьох вони символізують початок нового періоду в житті та змін. Проте все змінилося з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) та Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ) перейшли на сучасний новоюліанський календар. І тепер Різдво Христове святкують в один день із більшістю християнських церков світу, на відміну від старого стилю (7 січня). Фокус зібрав все найцікавіше про традиції та заборони Святвечора.

Різдво в Україні — одне з найулюбленіших і найважливіших православних свят. Це час, коли завершується різдвяний піст, а родини збираються разом, щоб відсвяткувати народження Спасителя. Це родинне свято, але вкотре частина сімей зустрічатиме його порізно через війну.

Традиційно на Святвечір готують 12 пісних страв. Хліб та узвар (напій із сушених фруктів) також вважають за окремі страви. Також українці традиційно готують пісний борщ із чорносливом, який надає копчений смак, або борщ із "вушками": маленькими вареничками із грибами. Також готують пісні вареники із картоплею та капустою та звичайно – кутю. Це святкова страва із пшениці, маку, родзинок та горіхів. Вона має бути на столі обов'язково.

Кутя та узвар — традиційні страви на Святвечір Фото: З відкритих джерел

Також важливим атрибутом Різдва є Дідух. Це традиційний український різдвяний оберіг у вигляді снопа із зернових колосків (жита, пшениці), який символізує дух предків, зв'язок поколінь, багатство та майбутній урожай. Його ставлять на покуть перед Святвечором як символ достатку і захисту родини, що походить з дохристиянських часів. Назва походить від слів "дід" і "дух", а сам обряд відроджується і є важливим атрибутом українських свят.

Прикмети на Різдво

Прикмети на Різдво та Святвечір були важливим орієнтиром для наших пращурів для прогнозування майбутнього врожаю та погоди.

Якщо на Різдво буде ясна ніч, це віщує багатий урожай ягід та фруктів наступного року.

Міцний мороз у святкову ніч — до спекотного літа, а відлига — до холодної весни.

Вітер чи хуртовина на Різдво — до ранньої весни й багатого врожаю.

Зоряне небо на Святвечір або місячна ніч перед Різдвом — знак багатого приплоду худоби та хорошого грибного сезону.

У цей день намагалися не ходити в позички, щоб "не жебракувати цілий рік".

Крім цього, вважається, що першим гостем на Різдво має бути чоловік — це повинно принести удачу в дім.

Ще однією традицією святкування Різдва є різдвяні ворожіння. В період Святок, починаючи зі Святого Вечора і закінчуючи Водохрещем, наші предки ворожили на свою долю.

Ворожіння на Різдво

Дівчата мили посуд і виносили його на вулицю, постукуючи в миски; звідки одізветься собака, туди й піде заміж. Потім підходили до вікон сусідів: якщо чули слово "сядь" — не пощастить вийти заміж, а коли "йди" — в цьому році прийдуть свати. Якщо дівчина хотіла побратися з хлопцем, то підходила до хліва і слухала, як поводять себе свині та інша худоба: тихо сплять — в родині буде лад, а коли кричать — у сім’ї будуть часті сварки.

Що не можна робити на Різдво

Різдво — це час спокою, очищення та духовного зосередження, тому багато дій у цей день вважалися гріховними або такими, що могли принести біду. У народі вважається, що у цей день не можна сваритися, лаятися чи ображати близьких, інакше сварки та непорозуміння переслідуватимуть весь рік.

На Святвечір не можна сваритись та ображати один одного Фото: Рexels

Також не можна працювати по дому, зокрема шити, прати, рубати дрова чи підмітати підлогу. Вважається, що праця у цей день приносить невдачу, а чистота й лад у домі можуть зникнути.

Не можна виносити сміття чи віддавати щось із дому, щоб "не винести добробут". Крім цього, не можна запізнюватися до столу.

Що можна робити на Різдво

Сідати за різдвяний стіл необхідно з появою першої зірки. Святий Вечір починається молитвою і запалюванням різдвяної свічки. У компанії всієї родини, зокрема й немовлят, господар будинку благословляє вечерю.

У пам’ять про своїх мертвих родичів люди ставили для них кутю та узвар на вікнах, або ж на додаткову тарілку на столі.

Всі члени родини в цей день повинні бути вдома. Кажуть, якщо в цю ніч десь заночувати, то цілий рік будеш блукати по світу. Але якщо когось із родини немає вдома, для нього ставлять миску і кладуть ложку.

Якщо на цей час трапиться стороння людина, його теж запрошують до столу. Гість на Святій Вечері, за віруванням наших предків, приносив щастя в дім.

Звичайно, вірянам рекомендують відвідати урочисту різдвяну літургію у церкві.

Можна готувати святкові страви, прибирати святковий стіл, співати колядки та проводити час із родиною. Можна ділитись їжею та давати милостиню.

Можна та навіть треба приймати родичів та друзів, а також самим ходити в гості.

Також дозволялося запалювати свічки, молитися, робити добрі справи та бажати щастя іншим. Крім цього, це ідеальний час для примирення з тими, з ким були у сварці чи мали образи.

Віряни на Різдво ходять у храм

