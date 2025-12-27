Принца Гарри и Меган Маркл никогда не пригласят на Рождество в королевское поместье: инсайдер раскрыл причину

Принц Гарри и его жена Меган Маркл вряд ли снова когда-либо появятся на традиционных мероприятиях по празднованию Рождества в королевской семье.

Приглашений на празднование Рождества на имена Гарри и Меган в королевском поместье в Сандрингеме, вероятно, больше никогда не будет, поскольку "им нельзя доверять". Об этом пишет издание Express со ссылкой на королевского инсайдера.

Бывший королевский дворецкий и близкий друг покойной принцессы Дианы Пол Баррелл объяснил, что этой паре "нельзя доверять держать в тайне то, что происходит в Сандрингеме". Именно поэтому королевская семья вряд ли будет приглашать Гарри и Меган на любое будущее празднование Рождества в семейном кругу.

"Этого никогда не произойдет. Я всегда это говорил и скажу еще раз: этого никогда не произойдет", — подчеркнул Баррелл.

Відео дня

Инсайдер раскрыл, почему принца Гарри и Меган Маркл никогда не позовут на Рождество в королевской семье Фото: Archwell

Такое недоверие к королевской паре возникло неслучайно и обусловлено тем, что ранее принц Гарри и Меган Маркл неоднократно разглашали "интимные подробности" частных семейных разговоров и событий.

"Причина проста — нужно учитывать динамику жизни всех, кто живет под одной крышей", — пояснил королевский инсайдер.

Как отмечают Рождество принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл, начиная с 2020 года, любят отмечать Рождество в своем имении в Монтесито, что в штате Калифорния, где они проживают уже несколько лет. Их празднование рождественских праздников значительно отличается от королевских мероприятий в Сандрингеме, которые посещал Гарри, пишет издание.

В этом году Гарри и Меган готовятся к очередному праздничному сезону под калифорнийским солнцем. Они будут отдыхать вместе со своими двумя детьми — шестилетним принцем Арчи и четырехлетней принцессой Лилибет.

Напомним, 23 декабря издание Cosmopolitan рассказало, какой выходкой Кейт Миддлтон удивила принца Уильяма на Рождество.

Также 21 декабря медиа Express раскрыло, какой "хладнокровный" подарок получил принц Гарри на Рождество от близкого родственника из королевской семьи.