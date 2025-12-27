Принца Гаррі та Меган Маркл ніколи не запросять на Різдво у королівський маєток: інсайдер розкрив причину

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл навряд чи знову коли-небудь з'являться на традиційних заходах зі святкування Різдва у королівській родині.

Запрошень на святкування Різдва на імена Гаррі та Меган у королівському маєтку у Сандрінгемі, ймовірно, більше ніколи не буде, оскільки "їм не можна довіряти". Про це пише видання Express з посиланням на королівського інсайдера.

Колишній королівський дворецький та близький друг покійної принцеси Діани Пол Баррелл пояснив, що цій парі "не можна довіряти тримати в таємниці те, що відбувається в Сандрінгемі". Саме з огляду на це королівська родина навряд чи запрошуватиме Гаррі та Меган на будь-яке майбутнє святкування Різдва у сімейному колі.

"Цього ніколи не станеться. Я завжди це казав і скажу ще раз: цього ніколи не станеться", — наголосив Баррелл.

Така недовіра до королівської пари виникла невипадково й обумовлена тим, що раніше принц Гаррі та Меган Маркл неодноразово розголошували "інтимні подробиці" приватних сімейних розмов та подій.

"Причина проста — потрібно враховувати динаміку життя всіх, хто живе під одним дахом", — пояснив королівський інсайдер.

Як відзначають Різдво принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл, починаючи з 2020 року, люблять відзначати Різдво у своєму маєтку у Монтесіто, що у штаті Каліфорнія, де вони проживають вже кілька років. Їхнє святкування різдвяних свят значно відрізняється від королівських заходів у Сандрінгемі, які відвідував Гаррі, пише видання.

Цього року Гаррі та Меган готуються до чергового святкового сезону під каліфорнійським сонцем. Вони відпочиватимуть разом зі своїми двома дітьми — шестирічним принцом Арчі та чотирирічною принцесою Лілібет.

