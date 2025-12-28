Вел шоу "Еники-Беники" и "Лего-экспресс": умер украинский актер и телеведущий Анатолий Суханов

27 декабря умер известный украинский актер и телеведущий Анатолий Суханов, которому было 54 года. Его утром в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.

Анатолия Суханова не стало днем, когда он находился в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского академического театра "Колесо", где актер работал.

"27 декабря в 11.30 актер Анатолий Суханов умер в больнице. Утром его забрала скорая помощь", — отметили в театре.

Мама актера, Елена Черногуз, прокомментировала смерть сына, отметив, что его "никто не заменит".

Пока неизвестно, в результате чего Анатолий Суханов умер. В театре напомнили, что всего несколько дней назад, 23 декабря, актер отметил свой 54-й день рождения. Дату и другие детали прощания с талантливым телеведущим и актером пообещали обнародовать позже.

Умер Анатолий Суханов: что о нем известно

Кадр из фильма "Потерянный рай" (2000), где снялся Анатолий Суханов

Анатолий Суханов родился 23 декабря 1971 года в Киеве, с которым неразрывно была связана его жизнь и карьера. В 1994 году он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого как актер, а через несколько лет, в 2006, как режиссер и преподаватель. Работал преподавателем в этом заведении высшего образования.

Начиная с 2005 года, работал актером в киевском театре "Колесо". С 2020 — был директором Киевской театральной школы-студии, пишет "Редактор".

Анатолий Суханов был актером в современных и классических постановках на сцене театра "Колесо". Известна его роль в спектакле "СкороВода", созданном по сценарию Ивана Драча и Веры Мельник.

Также Суханов работал на телевидении. В частности он был телеведущим семейных и в частности детских шоу, таких как "Еники-Беники" и "Лего-экспресс".

