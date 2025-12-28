Вів шоу "Еники-Беники" та "Лего-експрес": помер український актор та телеведучий Анатолій Суханов

27 грудня помер відомий український актор та телеведучий Анатолій Суханов, якому було 54 роки. Його вранці у важкому стані забрала швидка допомога.

Анатолія Суханова не стало вдень, коли він перебував у лікарні. Про це повідомили у пресслужбі Київського академічного театру "Колесо", де актор працював.

"27 грудня об 11.30 актор Анатолій Суханов помер у лікарні. Зранку його забрала швидка допомога", — зазначили у театрі.

Мама актора, Олена Чорногуз, прокоментувала смерть сина, зазначивши, що його "ніхто не замінить".

Наразі невідомо, внаслідок чого Анатолій Суханов помер. У театрі нагадали, що лише кілька днів тому, 23 грудня, актор відзначив свій 54-й день народження. Дату та інші деталі щодо прощання з талановитим телеведучим та актором пообіцяли оприлюднити пізніше.

Помер Анатолій Суханов: що про нього відомо

Кадр з фільму "Втрачений рай" (2000), де знявся Анатолій Суханов

Анатолій Суханов народився 23 грудня 1971 року у Києві, з яким нерозривно було пов'язане його життя і кар'єра. 1994 року він закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого як актор, а через кілька років, у 2006, як режисер та викладач. Працював викладачем у цьому закладі вищої освіти.

Починаючи з 2005 року, працював актором у київському театрі "Колесо". З 2020 — був директором Київської театральної школи-студії, пише "Редактор".

Анатолій Суханов був актором у сучасних та класичних постановках на сцені театру "Колесо". Відома його роль у виставі "СкороВода", створеній за сценарієм Івана Драча та Віри Мельник.

Також Суханов працював на телебаченні. Зокрема він був телеведучим родинних та зокрема дитячих шоу, таких як "Еники-Беники" та "Лего-експрес".

