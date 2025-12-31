Поддержите нас UA
31 декабря — Щедрый вечер: короткие поздравления, открытки и картинки с праздником

щедрый вечер поздравления
Щедрый вечер в Украине празднуют 31 декабря | Фото: из открытых источников

В среду, 31 декабря, украинцы отмечают Щедрый вечер — один из самых теплых и щедрых зимних праздников. В этот день семьи собираются за праздничным столом, щедруют, желают друг другу здоровья, благополучия и мира.

Чтобы поздравить родных, друзей и коллег, всё чаще выбирают короткие пожелания, а также открытки и праздничные картинки, которыми удобно делиться в мессенджерах и соцсетях. Фокус предлагает подборку лаконичных и красивых поздравлений.

Короткие поздравления с Щедрым вечером

  • Пусть Щедрый вечер принесет в дом мир, тепло и достаток;
  • Со Щедрым вечером! Пусть год будет щедрым на хорошие новости и счастливые мгновения;
  • Мира, здоровья и радости вашей семье в этот праздничный вечер;
  • Пусть в доме будет светло, а в сердце — вера и надежда;
  • Щедрого вечера и счастливого грядущего года;
  • С Щедрым вечером! Пусть в доме царят согласие и достаток;
  • Пусть этот вечер принесет тепло, покой и светлые мысли;
  • Щедрого вечера и добрых перемен в новом году;
  • Пусть праздничный стол будет полным, а сердце — счастливым;
  • Мира, любви и благословения в каждый дом.
Открытки и картинки со Щедрым вечером

Тематические открытки со Щедрым вечером обычно украшают рождественскими звездами, кутьей, свечами и традиционными украинскими орнаментами. Такие картинки с праздником можно найти в открытом доступе или создать собственноручно — с теплыми пожеланиями для близких.

хорошее поздравление с Щедрым вечером
Поздравления с Щедрым вечером
Фото: Pinterest
красивое поздравление с Щедрым вечером
Поздравления с Щедрым вечером
Фото: Pinterest
Поздравления со Щедрым вечером картинки
Поздравления с Щедрым вечером
Фото: Pinterest
Поздравление со Щедрым вечером картинка
Поздравления с Щедрым вечером
Фото: Pinterest

