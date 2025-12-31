31 декабря — Щедрый вечер: короткие поздравления, открытки и картинки с праздником
В среду, 31 декабря, украинцы отмечают Щедрый вечер — один из самых теплых и щедрых зимних праздников. В этот день семьи собираются за праздничным столом, щедруют, желают друг другу здоровья, благополучия и мира.
Чтобы поздравить родных, друзей и коллег, всё чаще выбирают короткие пожелания, а также открытки и праздничные картинки, которыми удобно делиться в мессенджерах и соцсетях. Фокус предлагает подборку лаконичных и красивых поздравлений.
Короткие поздравления с Щедрым вечером
- Пусть Щедрый вечер принесет в дом мир, тепло и достаток;
- Со Щедрым вечером! Пусть год будет щедрым на хорошие новости и счастливые мгновения;
- Мира, здоровья и радости вашей семье в этот праздничный вечер;
- Пусть в доме будет светло, а в сердце — вера и надежда;
- Щедрого вечера и счастливого грядущего года;
- С Щедрым вечером! Пусть в доме царят согласие и достаток;
- Пусть этот вечер принесет тепло, покой и светлые мысли;
- Щедрого вечера и добрых перемен в новом году;
- Пусть праздничный стол будет полным, а сердце — счастливым;
- Мира, любви и благословения в каждый дом.
Открытки и картинки со Щедрым вечером
Тематические открытки со Щедрым вечером обычно украшают рождественскими звездами, кутьей, свечами и традиционными украинскими орнаментами. Такие картинки с праздником можно найти в открытом доступе или создать собственноручно — с теплыми пожеланиями для близких.
