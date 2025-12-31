31 грудня — Щедрий вечір: короткі привітання, листівки та картинки зі святом
У середу, 31 грудня, українці відзначають Щедрий вечір — одне з найтепліших і найщедріших зимових свят. Цього дня родини збираються за святковим столом, щедрують, бажають одне одному здоров’я, добробуту та миру.
Щоб привітати рідних, друзів і колег, дедалі частіше обирають короткі побажання, а також листівки й святкові картинки, якими зручно ділитися у месенджерах і соцмережах. Фокус пропонує добірку лаконічних та красивих привітань.
Короткі привітання з Щедрим вечором
- Нехай Щедрий вечір принесе в дім мир, тепло і достаток;
- Зі Щедрим вечором! Хай рік буде щедрим на добрі новини й щасливі миті;
- Миру, здоров’я та радості вашій родині у цей святковий вечір;
- Хай у домі буде світло, а в серці — віра й надія;
- Щедрого вечора та щасливого прийдешнього року;
- Зі Щедрим вечором! Нехай у домі панують злагода й достаток;
- Хай цей вечір принесе тепло, спокій і світлі думки;
- Щедрого вечора та добрих змін у новому році;
- Нехай святковий стіл буде повним, а серце — щасливим;
- Миру, любові та благословення у кожну оселю.
Листівки та картинки зі Щедрим вечором
Тематичні листівки зі Щедрим вечором зазвичай прикрашають різдвяними зірками, кутею, свічками та традиційними українськими орнаментами. Такі картинки зі святом можна знайти у відкритому доступі або створити власноруч — з теплими побажаннями для близьких.
