Щедрый вечер или Богатая кутья: куда 31 декабря ведут Козу и кто такая Маланка

На Щедрый вечер, 31 декабря, вся семья традиционно собирается вместе и готовит 12 вкусных блюд, в частности кутью, мясо, рыбу, сладости. Фокус пишет, как в Украине издавна отмечали этот праздник.

Щедрый вечер, Богатая кутья, Маланки — самый веселый из рождественских праздников имеет много названий и традиций. На Щедрый вечер в центральной Украине распространен обычай водить Козу, а на западе Украины устраивают Маланку — развлечение с переодеванием и шутками. Об истории и происхождении праздника Маланки, а также о том, что делали на Маланку в народной традиции, — читайте в статье Фокуса.

Когда Щедрый вечер 2025 по новому календарю?

Дата Маланки по новому стилю приходится на 31 декабря.

Традиции Щедрого вечера

Куда ведут Козу? По древнему поверью, Богородица, спасая младенца от злой Мары, обернула его в козу. С тех пор этот образ стал сакральным — символом обновления и победы света над тьмой.

Маску Козы обычно изготавливали из дерева, обтягивали мехом, а нижнюю челюсть делали подвижной, чтобы она могла "щелкать". Иногда ее создавали из лозы, используя ветви как рога, а ложки как уши. На исполнителя надевали кожух мехом наружу.

Вот так празднуют Маланку в Украине

Коза никогда не появлялась сама — ее сопровождали "ряженые", которые ходили от дома к дому, пели, шутили и разыгрывали сценки.

"Где коза ходит, там рожь родит. Где коза ногой, там рожь копою. Где не бывает, там полегает, — цитирует этнографов Наталка Фицич в книге "Культ предков" — Это театрализованное действо — это земледелие, возрождение, пожелания на год".

Руководил всем Дед — персонаж с большим носом, горбом и красными щеками. В древности среди масок были также Медведь, Волк, Лиса, Кот, Корова — тотемные образы, связанные с природой.

Среди персонажей также появлялись Баба, Цыган, Еврей, Поляк, Шинкарь с женщиной, Поп, Солдат, Черт, Старец. После завершения праздников маски обычно уничтожали, ведь хранить их считалось грехом.

Кто такая Маланка?

Маланка — знаковый образ в народном театре: неуклюжая хозяйка, которая все делает "наоборот". Ее роль традиционно исполняет парень, переодетый в девушку. Его ярко красят, одевают в праздничный наряд, с веником или куклой в руках.

Маланка пришла в гости

В паре с "ней" появляется Василий, поскольку 31 декабря — праздник Маланки, а 1 января — день святого Василия .

Маланкари ходят по домам, желая хозяевам здоровья, достатка и семейного счастья, одновременно позволяя себе смелые шутки и сценки. Утром к людям приходят еще и посевальщики — мальчики, "засевающие" дом пшеницей.

