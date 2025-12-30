Что нельзя делать в Новый год: традиции и обычаи

Для многих людей переход в новый календарный год имеет особое значение и воспринимается как символ перемен. Именно поэтому с этим праздником связывают немало примет и неписаных правил, дошедших до наших дней.

Новый год издавна считается особым рубежом между старым и новым. Наши предки верили: то, как человек ведет себя в новогоднюю ночь и первый день года, может повлиять на его благополучие, здоровье и удачу на все последующие месяцы. Фокус рассказывает о распространенных суевериях и приметах.

Что нельзя делать в Новый год

Ссориться и выяснять отношения

Один из самых распространенных запретов — избегать конфликтов. Считается, что ссоры в новогоднюю ночь могут "перекочевать" в новый год и принести постоянные неурядицы.

Одалживать и отдавать деньги

По народным поверьям, отдавать деньги 31 декабря или 1 января — к финансовым трудностям. Так же нежелательно брать в долг, чтобы не прожить год в постоянных обязательствах.

Відео дня

Встречать Новый год в грязном доме

Оставлять немытую посуду или беспорядок в доме считается плохой приметой. Уборка символизирует очищение от старых проблем и подготовку места для нового и хорошего.

Оставаться в одиночестве

Существует поверье, что встреча Нового года в одиночестве может принести одиночество в течение года. Именно поэтому многие люди стремятся провести праздник в кругу семьи или друзей.

Выносить мусор после наступления Нового года

Наши предки верили, что вместе с мусором можно "вынести" из дома удачу и достаток. Поэтому все хозяйственные дела старались завершить заранее.

Грустить и плакать

Плохое настроение в новогоднюю ночь считается плохим знаком. Считается, что эмоциональное состояние в первые минуты года задает тон всему последующему периоду.

Хотя сегодня большинство таких запретов воспринимаются скорее как традиции, чем строгие правила, многие люди до сих пор придерживаются их "на всякий случай". Ведь Новый год — это не только праздник, но и символ нового начала, который хочется встретить с добрыми мыслями и надеждами.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, идеи подарков для парня или мужа на Новый год.