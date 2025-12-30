Що не можна робити у Новий рік: традиції та звичаї

Для багатьох людей перехід у новий календарний рік має особливе значення і сприймається як символ змін. Саме тому з цим святом пов’язують чимало прикмет і неписаних правил, що дійшли до наших днів.

Новий рік здавна вважається особливим рубежем між старим і новим. Наші предки вірили: те, як людина поводиться в новорічну ніч і перший день року, може вплинути на її добробут, здоров’я та удачу на всі наступні місяці. Фокус розповідає про поширені забобони і прикмети.

Що не можна робити у Новий рік

Сваритися і з’ясовувати стосунки

Одна з найпоширеніших заборон — уникати конфліктів. Вважається, що сварки в новорічну ніч можуть "перекочувати" в новий рік і принести постійні негаразди.

Позичати і віддавати гроші

За народними повір’ями, віддавати гроші 31 грудня або 1 січня — до фінансових труднощів. Так само небажано брати в борг, аби не прожити рік у постійних зобов’язаннях.

Відео дня

Зустрічати Новий рік у брудному домі

Залишати немитий посуд чи безлад в оселі вважається поганою прикметою. Прибирання символізує очищення від старих проблем і підготовку місця для нового та доброго.

Залишатися на самоті

Існує повір’я, що зустріч Нового року наодинці може принести самотність протягом року. Саме тому багато людей прагнуть провести свято в колі родини або друзів.

Виносити сміття після настання Нового року

Наші предки вірили, що разом зі сміттям можна "винести" з дому удачу та достаток. Тому всі господарські справи намагалися завершити заздалегідь.

Сумувати і плакати

Поганий настрій у новорічну ніч вважається поганим знаком. Вважається, що емоційний стан у перші хвилини року задає тон усьому наступному періоду.

Хоча сьогодні більшість таких заборон сприймаються радше як традиції, ніж суворі правила, багато людей і досі дотримуються їх "на всяк випадок". Адже Новий рік — це не лише свято, а й символ нового початку, який хочеться зустріти з добрими думками та надіями.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, ідеї подарунків для хлопця чи чоловіка на Новий рік.