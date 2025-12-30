Что готовят на Щедрый вечер: рецепт самой вкусной кутьи и еще 11 блюд
31 декабря украинцы отмечают Щедрый вечер, Маланку или Богатую кутью — праздник, предшествующий дню святого Василия, 1 января. Это один из древнейших народных праздников, корни которого уходят еще в дохристианские времена.
В вечер с 31 декабря на 1 января вся семья собирается за "щедрым столом", где обязательно должны быть традиционные блюда, но в отличие от Сочельника перед Рождеством Христовым — не постные. Поэтому можно не ограничивать свою фантазию!
Если у вас пока нет идей, Фокус предлагает собственный список традиционных блюд на Богатую кутью, которые готовили наши бабушки и дедушки.
12 блюд на Щедрый вечер
Ниже — список основных блюд на Щедрый вечер. На столе обязательно должно быть 12 позиций — кутья, мясные блюда, вареники, а также пироги и узвар.
Самый вкусный рецепт кутьи
Каждая хозяйка готовит кутью по-своему, — существует много вариаций в зависимости от региона, но в основе всегда сваренная крупа (цельные зерна пшеницы), мед, мак и сухофрукты.
Богатая кутья (рецепт)
Ингредиенты:
- Пшеница (ядра) — 400 г;
- Мак — 100 г;
- Грецкие орехи (подсушенные в духовке) — 150 г;
- Изюм — 80 г;
- Консервированная черника — 150 г;
- Мед (по вкусу).
Еще 11 блюд на Щедрый вечер
- Картофель — незаменимый элемент праздничного стола на протяжении веков. Его готовят в разных вариантах: вареный, печеный, жареный или тушеный.
- Кровянка и домашняя колбаса. Свинина издавна была основным видом мяса в украинской кухне, поэтому колбасы и кровянка традиционно занимают почетное место на столе. Кстати, прекрасно сочетается с картофелем жаркое. Также готовят крученики, начиненные грибами.
- Домашняя консервация — квашеная капуста, соленые огурцы и помидоры, дополняющие мясные блюда.
- Холодец — классическое зимнее блюдо, без которого трудно представить застолье.
- Верещака — старинное украинское блюдо из тушеных свиных ребер в свекольном квасе. Его готовят преимущественно поклонники аутентичной кухни.
- Тушеная капуста с мясом — простое, но очень питательное блюдо.
- Холодные закуски: сало, бочок, ветчина и другие копчености.
- Вареники — одно из самых любимых блюд украинской кухни. Их готовят с мясом, картофелем, грибами, а на сладкое — с творогом, консервированными вишнями или сухофруктами.
- Блины с мясной или сладкой начинкой (часто с творогом и изюмом).
- Пироги — сладкие и соленые, с мясом, сыром, маком или сухофруктами — ими завершают праздничную трапезу.
- Узвар — традиционный напиток из сушеных фруктов — яблок, груш, вишен, изюма.
Этот перечень, конечно, не охватывает всех блюд украинской кухни, ведь существует немало вариаций из рыбы, птицы и других продуктов.
