Что готовят на Щедрый вечер: рецепт самой вкусной кутьи и еще 11 блюд

31 декабря украинцы отмечают Щедрый вечер, Маланку или Богатую кутью — праздник, предшествующий дню святого Василия, 1 января. Это один из древнейших народных праздников, корни которого уходят еще в дохристианские времена.

В вечер с 31 декабря на 1 января вся семья собирается за "щедрым столом", где обязательно должны быть традиционные блюда, но в отличие от Сочельника перед Рождеством Христовым — не постные. Поэтому можно не ограничивать свою фантазию!

Если у вас пока нет идей, Фокус предлагает собственный список традиционных блюд на Богатую кутью, которые готовили наши бабушки и дедушки.

12 блюд на Щедрый вечер

Ниже — список основных блюд на Щедрый вечер. На столе обязательно должно быть 12 позиций — кутья, мясные блюда, вареники, а также пироги и узвар.

Накрываем стол на Щедрый вечер 31 декабря

Самый вкусный рецепт кутьи

Каждая хозяйка готовит кутью по-своему, — существует много вариаций в зависимости от региона, но в основе всегда сваренная крупа (цельные зерна пшеницы), мед, мак и сухофрукты.

Богатая кутья (рецепт)

Ингредиенты:

Пшеница (ядра) — 400 г;

Мак — 100 г;

Грецкие орехи (подсушенные в духовке) — 150 г;

Изюм — 80 г;

Консервированная черника — 150 г;

Мед (по вкусу).

Нужно приготовить 12 блюд на Щедрый вечер Фото: Ukrainian Food | YouTube

Еще 11 блюд на Щедрый вечер

Картофель — незаменимый элемент праздничного стола на протяжении веков. Его готовят в разных вариантах: вареный, печеный, жареный или тушеный. Кровянка и домашняя колбаса . Свинина издавна была основным видом мяса в украинской кухне, поэтому колбасы и кровянка традиционно занимают почетное место на столе. Кстати, прекрасно сочетается с картофелем жаркое. Также готовят крученики, начиненные грибами. Домашняя консервация — квашеная капуста, соленые огурцы и помидоры, дополняющие мясные блюда. Холодец — классическое зимнее блюдо, без которого трудно представить застолье. Верещака — старинное украинское блюдо из тушеных свиных ребер в свекольном квасе. Его готовят преимущественно поклонники аутентичной кухни. Тушеная капуста с мясом — простое, но очень питательное блюдо. Холодные закуски : сало, бочок, ветчина и другие копчености. Вареники — одно из самых любимых блюд украинской кухни. Их готовят с мясом, картофелем, грибами, а на сладкое — с творогом, консервированными вишнями или сухофруктами. Блины с мясной или сладкой начинкой (часто с творогом и изюмом). Пироги — сладкие и соленые, с мясом, сыром, маком или сухофруктами — ими завершают праздничную трапезу. Узвар — традиционный напиток из сушеных фруктов — яблок, груш, вишен, изюма.

Этот перечень, конечно, не охватывает всех блюд украинской кухни, ведь существует немало вариаций из рыбы, птицы и других продуктов.

