От Наталки Денисенко до Tayanna: где и как украинские звезды празднуют Новый год

Совсем скоро наступит Новый 2026 год. Украинцы обычно отмечают этот праздник в тесном кругу своих родных и близких. Собственно, звезды в последнее время также выбирают такой формат отдыха.

Наталка Денисенко, Ирина Адонина, Анна Астровская, Vlada K, Tayanna и Евгений Синельников рассказывают Фокусу о своих планах на Новый год. В частности, Наталка Денисенко собирается побыть дома с сыном и родителями.

"В этом году Новый год я планирую праздновать дома, в семейном кругу — со своим сыночком и родителями. Для меня этот год был очень насыщенным, я уделяла очень много времени работе. И в то же время я очень рада всему, что удалось реализовать", — делится актриса.

Актриса Наталка Денисенко Фото: Instagram

Звезда экрана стремится больше времени проводить с ребенком.

"Я очень скучала по своей семье, по времени с сыном — по тому, как он растет, как нуждается в родительском внимании, как ему интересно быть рядом со мной, как он взрослеет. Я хочу разделять как можно больше этих моментов именно с ним. Поэтому да, в этом году мое празднование будет очень камерным, но в то же время теплым и душевным. И, честно говоря, я ждала этого празднования почти весь год", — добавляет она.

Tayanna

"Я не планирую праздничных поездок или особых празднований на Новый год. Этот период у меня проходит спокойно и в рабочем режиме. Не привязываюсь к датам и не строю специальных сценариев. Важно просто быть в моменте и рядом со своим сыном", — делится певица.

Украинская певица Tayanna Фото: Instagram

Tayanna признается, что для нее праздники — не о привычном формате или застолье в 12 ночи, а о внутреннем состоянии.

Ирина Адонина

"В этом году я особенно счастлива, ведь мы встречаем Новый год дома всей семьей. Кроме того, я осуществила свою давнюю детскую мечту — это приносит невероятную радость! Украсила дом именно так, как всегда хотела. Сделав это, по-настоящему осознала, насколько это для меня важно. Часто мы обесцениваем маленькие мечты или идеи, но именно они приносят наибольшее счастье", — рассказывает Ирина.

Ирина Адонина с детьми Фото: Instagram

Она признается, что в этом году будет праздновать дома — в кругу родных, за семейным столом.

"Вместе будем готовить ужин, конечно же, будет и оливье. Я очень люблю семейные традиции. Каждый год покупаю детям новогодние пижамы: мы надеваем их, готовим вместе, а уже в новогоднюю ночь переодеваемся в праздничные образы и садимся за стол — красивые, счастливые, с бенгальскими огоньками в руках. Эти теплые эмоции навсегда остаются в нашем сердце, как и ценность времени, проведенного вместе", — говорит инфлюенсерша.

Анна Астровская

"Этот Новый год встречаю дома, в своей самой теплой и искренней компании: я и моя Эмили. Без шума, без лишней суеты, без планов "успеть все". После десятков новогодних эвентов, сцен, дедлайнов и постоянного движения очень хочется остановиться и побыть в моменте. Почувствовать себя. Позволить себе восстановление, ведь это то, на что часто не хватает времени в течение года", — говорит звезда.

Анна Астровская будет праздновать с Эмили Фото: Instagram

Анна также хочет поехать к родным.

"Я планирую 1 января проснуться без будильника и без спешки. Не бежать никуда, не подстраиваться под графики, а просто пожить для себя. А уже дальше — поехать к семье. Провести несколько дней в кругу близких, быть рядом с теми, кто действительно важен. Именно так я хочу начать этот год — мягко, честно и с любовью к себе. И чувствую, что это будет мой лучший старт", — делится она.

Екатерина Олос

"Кстати, это первый Новый год, когда я не работаю. Раньше всегда встречала его на работе как ведущая, а на этот раз сознательно отказалась, потому что поняла, что очень устала. Теперь у меня есть четыре компании друзей, которые празднуют и пригласили меня — и всем я сказала, что буду. Поэтому решила — зайду ко всем, а останусь там, где будет веселее всего. Будем собирать шутки для моего стендап-сольника, который состоится уже весной", — говорит украинская актриса и ведущая.

Екатерина Олос, украинская актриса и ведущая Фото: Instagram

Vlada K

"Новый год для меня — это всегда о доме, тепле и семье. В этом году буду встречать его вместе с родителями, будем много смеяться, загадывать желания, смотреть украинские праздничные программы и просто наслаждаться временем вместе. Особенно приятно будет посмотреть "Самую музыкальную елку страны" на "Новом канале", ведь я там выступала", — рассказывает звезда.

Vlada K рассказала о планах на Новый год Фото: Instagram

Евгений Синельников

"В этом году чувствую особое счастье, несмотря на все трудности, ведь буду встречать Новый год в кругу самых родных мне людей. В этом году у нас появилась дочь Мария. Моему сыну Алексею удалось приехать из-за границы, где он вынужден жить из-за войны. Собирается вся наша семья: моя любимая жена, все наши дети", — рассказывает Евгений.

Евгений Синельников в семейном кругу Фото: Instagram

Путешественник, который уже объехал более 115 стран, убежден, что лучшим местом для празднования может быть только родной дом в кругу семьи.

