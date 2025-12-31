Главные запреты новогоднего стола: как не разозлить Красную Огненную Лошадь

Украинцы уже готовятся встречать 2026 год, символ которого — Красный Огненный Конь. Эксперты советуют заранее пересмотреть праздничное меню, ведь некоторые блюда совсем не помогут задобрить нового покровителя.

Красная Огненная Лошадь — энергичное, свободолюбивое и требовательное к окружению животное. Астрологи и знатоки восточных традиций советуют, что новогодний стол 2026 должен отражать его природные предпочтения — легкость, яркость и натуральность. Об этом говорится в материале ТСН.

Чего следует избегать в новогоднем меню

Первый запрет касается очевидного — конины. Любые блюда из мяса лошади лучше приберечь для новогоднего стола в будущем, в этом же году они считаются неуважением к покровителю. По поверьям, если нарушить это правило, на везение в последующие 12 месяцев можно не рассчитывать.

Также 2026 год будет проходить под эгидой стихии Огня, поэтому рекомендуется не прибегать к избытку рыбы или морепродуктов в меню. Кроме того, Лошадь ассоциируется с движением, поэтому от тяжелой, жирной пищи лучше отказаться. В частности, речь идет о густых майонезных салатах, фритюре и тому подобное. Символически подобные блюда "утяжеляют" энергию дома, и это не способствует стремительным изменениям к лучшему.

Украинцам советуют быть осторожными с остротой. Астрологи объясняются, что использование чеснока, хрена, сырого лука и горчицы лучше минимизировать, ведь Лошадь плохо реагирует на агрессивные ароматы и эти продукты могут его "раздражать". Зато в блюда можно добавить петрушку, укроп или базилик.

Считается, что встречать 2026 год лучше с легкими напитками, в частности игристым вином, натуральным соком или морсом. Крепкий алкоголь не соответствует образу покровителя, который ценит ясность ума.

В издании "Телеграф" отдельно предупредили, что на новогодний стол не следует подавать раков, крабов и омаров. В народе верят, что эти блюда в меню заставят пятиться от проблем в течение года и двигаться боком вокруг своих целей.

В этом случае "табу" с символом года не связано. Дело в том, что раки, крабы и омары передвигаются исключительно боком или пятится назад. Именно из-за этой своей особенности они считаются не лучшим вариантом деликатеса на праздники.

Что стоит добавить на новогодний стол

Лошадь — травоядное животное, поэтому эксперты советуют сосредоточиться на плодах земли. Меню должно быть богатым на овощи, особенно это касается моркови и сладкого перца, и фрукты, в частности яблоки. Также следует добавить злаки и зелень. Выпечка из цельнозерновой муки или крупы тоже не будут лишними на столе, способствуя изобилию.

В целом рекомендуется сделать акцент на легких салатах, свежих плодах и десертах. В таком случае, по поверьям, покровителя года получится задобрить, а новый 2026 год — начать уверенно.

