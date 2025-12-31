Головні заборони новорічного столу: як не розлютити Червоного Вогняного Коня

Українці вже готуються зустрічати 2026 рік, символ якого — Червоний Вогняний Кінь. Експерти радять заздалегідь переглянути святкове меню, адже деякі страви зовсім не допоможуть задобрити нового покровителя.

Червоний Вогняний Кінь — енергійна, волелюбна та вибаглива до оточення тварина. Астрологи та знавці східних традицій радять, що новорічний стіл 2026 має відображати його природні вподобання — легкість, яскравість та натуральність. Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Чого слід уникати у новорічному меню

Перша заборона стосується очевидного — конини. Будь-які страви з м'яса коня краще приберегти для новорічного столу в майбутньому, цього ж року вони вважаються неповагою до покровителя. За повір'ями, якщо порушити це правило, на везіння у наступні 12 місяців можна не розраховувати.

Також 2026 рік проходитиме під егідою стихії Вогню, тому рекомендується не вдаватися до надлишку риби або морепродуктів у меню. Окрім того, Кінь асоціюється з рухом, тому від важкої, жирної їжі краще відмовитись. Зокрема, йдеться про густі майонезні салати, фритюр тощо. Символічно подібні страви "обтяжують" енергію дому, і це не сприяє стрімким змінам на краще.

Українцям радять бути обережними з гостротою. Астрологи пояснюються, що використання часнику, хрону, сирої цибулі та гірчиці краще мінімізувати, адже Кінь погано реагує на агресивні аромати й ці продукти можуть його "дратувати". Натомість у страви можна додати петрушку, кріп або базилік.

Вважається, що зустрічати 2026 рік краще з легкими напоями, зокрема ігристим вином, натуральним соком або морсом. Міцний алкоголь не відповідає образу покровителя, який цінує ясність розуму.

У виданні "Телеграф" окремо попередили, що на новорічний стіл не слід подавати раків, крабів та омарів. У народі вірять, що ці страви у меню змусять задкувати від проблем протягом року та рухатись боком навколо своїх цілей.

У цьому випадку "табу" з символом року не пов'язане. Справа у тім, що раки, краби та омари пересуваються виключно боком або задкують назад. Саме через цю свою особливість вони вважаються не найкращим варіантом делікатесу на свята.

Що варто додати на новорічний стіл

Кінь — травоїдна тварина, тож експерти радять зосередитись на плодах землі. Меню має бути багатим на овочі, особливо це стосується моркви й солодкого перцю, та фрукти, зокрема яблука. Також слід додати злаки й зелень. Випічка з цілозернового борошна або крупи теж не будуть зайвими на столі, сприяючи достатку.

Загалом рекомендується зробити акцент на легких салатах, свіжих плодах і десертах. В такому разі, за повір'ями, покровителя року вийде задобрити, а новий 2026 рік — розпочати впевнено.

