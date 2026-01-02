Две модели впали в немилость Мелании Трамп из-за тайных фото ее сына Бэррона

Интересно, но одной из моделей оказалась бывшая невеста российского хоккеиста Александра Овечкина. Россиянка Валерия Соколова когда-то была звездой подиумов, но сейчас, по слухам, оказывает услуги другого рода.

Мелания Трамп пригрозила моделям суровым наказанием после того, как они тайно сфотографировали Бэррона во время рождественских праздников в Мар-а-Лаго, сообщает Daily Mail.

Оказывается, членов клуба Мар-а-Лаго, тех, кого допускают на вечеринки в имение Дональда Трампа в Флориде, предупреждают о запрете на посещение гламурного клуба президента США, если они делают запретные фото.

Прежде всего, запрет касается единственного сына Дональда Трампа от бывшей модели Мелании Кнаусс. 19-летний Бэррон был замечен рядом со своим отцом во время рождественских торжеств в Мар-а-Лаго, после того как избегал внимания общественности, чтобы заниматься "финансовыми интересами".

Запретные фото сделали и опубликовали сразу две модели: россиянка Валерия Соколова и марокканка Абла Софи. Инсайдеры рассказали светскому обозревателю Робу Шутеру, что гостям угрожали лишением членства после того, как их поймали на фотографировании Бэррона.

Абла Софи постоянно постит фото из Мар-а-Лаго Фото: Соцсети

"Мелания ясно дала понять, что право Бэррона на неприкосновенность частной жизни не подлежит обсуждению. Любой, кто будет пойман за съемкой или фотографированием, столкнется с немедленными последствиями, включая возможный запрет на посещение клуба. Послание было ясным: никаких камер, никаких утечек. Частные семейные моменты остаются личными", — рассказал инсайдер.

Присутствовавшие на новогоднем праздновании рассказали, что Бэррон следовал за отцом по столовой и почти не разговаривал в течение всей ночи.

Фото, которые вызвали гнев Мелании Трамп Фото: Скриншот Фото, которые вызвали гнев Мелании Трамп Фото: Скриншот

"Он был тихим, очень сдержанным, одет в свой обычный синий костюм, почти как Дональд", — сказал один из инсайдеров, по словам Шутера.

С тех пор как его отец вернулся в Белый дом, Бэррон старался держаться в тени и практически не появлялся на публике после того, как покинул главный кампус Нью-Йоркского университета перед началом осеннего семестра 2025 года. Позже стало известно, что он переехал в Белый дом и начал второй курс в вашингтонском кампусе Нью-Йоркского университета.

В последний раз его видели рядом с отцом, когда Трамп вступил в должность в январе прошлого года.

В то время президент похвалил своего младшего сына, который намного выше его ростом (206 см), за то, что тот помог ему привлечь более молодую аудиторию на президентских выборах 2024 года.

"У меня очень высокий сын", — сказал Трамп на арене Capital One Arena, когда толпа разразилась ликующими возгласами, а Бэррон триумфально поднял руки в воздух.

На рождественском ужине Бэррон был занят встречами с деловыми партнерами, разработкой технологических проектов и заключением сделок.

Сообщается также, что в последние месяцы он стал более религиозным: 37-летний пастор движения MAGA Стюарт Кнехтле в прошлом месяце рассказал, что Бэррон "очень близок" к полному принятию христианской веры после ночного телефонного разговора.

Стоит отметить, что персоны "моделей", которым могут отказать в посещении вечеринок Трампа, очень сомнительны. Абла Софи прямо заявляла в интервью, что ее успеху способствовал застройщик Мохаммед Хадид, отец моделей Беллы и Джиджи Хадид.

А 38-летняя Валерия Соколова из Пензы начинала свою карьеру, как модель, но успешной ее сделал известный сводник Петр Листерман, который познакомил ее с футболистом Роналду, а потом и с хоккеистом Александром Овечкиным. Пара должна была пожениться, но внезапно рассталась и Соколова, которая проживает в США, продолжает называть себя моделью, хоть уже давно не выходила на подиум и не снималась в фотосессиях.

