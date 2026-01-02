Дві моделі впали в немилість Меланії Трамп через таємні фото її сина Беррона

Цікаво, але однією з моделей виявилася колишня наречена російського хокеїста Олександра Овечкіна. Росіянка Валерія Соколова колись була зіркою подіумів, але зараз, за чутками, надає послуги іншого роду.

Меланія Трамп пригрозила моделям суворим покаранням після того, як вони таємно сфотографували Беррона під час різдвяних свят у Мар-а-Лаго, повідомляє Daily Mail.

Виявляється, членів клубу Мар-а-Лаго, тих, кого допускають на вечірки в маєток Дональда Трампа у Флориді, попереджають про заборону на відвідування гламурного клубу президента США, якщо вони роблять заборонені фото.

Насамперед заборона стосується єдиного сина Дональда Трампа від колишньої моделі Меланії Кнаусс. 19-річний Беррон був помічений поруч зі своїм батьком під час різдвяних урочистостей у Мар-а-Лаго, після того як уникав уваги громадськості, щоб займатися "фінансовими інтересами".

Заборонені фото зробили й опублікували одразу дві моделі: росіянка Валерія Соколова і марокканка Абла Софі. Інсайдери розповіли світському оглядачеві Робу Шутеру, що гостям погрожували позбавленням членства після того, як їх спіймали на фотографуванні Беррона.

Абла Софі постійно постить фото з Мар-а-Лаго Фото: Соцсети

"Меланія ясно дала зрозуміти, що право Беррона на недоторканність приватного життя не підлягає обговоренню. Той, кого спіймають за зйомкою або фотографуванням, зіткнеться з негайними наслідками, включно з можливою забороною на відвідування клубу. Послання було чітким: ніяких камер, ніяких витоків. Приватні сімейні моменти залишаються особистими", — розповів інсайдер.

Присутні на новорічному святкуванні розповіли, що Беррон слідував за батьком їдальнею і майже не розмовляв протягом усієї ночі.

Фото, які викликали гнів Меланії Трамп Фото: Скриншот Фото, які викликали гнів Меланії Трамп Фото: Скриншот

"Він був тихим, дуже стриманим, одягнений у свій звичайний синій костюм, майже як Дональд", — сказав один з інсайдерів, за словами Шутера.

Відтоді як його батько повернувся в Білий дім, Беррон намагався триматися в тіні і практично не з'являвся на публіці після того, як покинув головний кампус Нью-Йоркського університету перед початком осіннього семестру 2025 року. Пізніше стало відомо, що він переїхав у Білий дім і почав другий курс у вашингтонському кампусі Нью-Йоркського університету.

Востаннє його бачили поруч із батьком, коли Трамп вступив на посаду в січні минулого року.

У той час президент похвалив свого молодшого сина, який набагато вищий за нього на зріст (206 см), за те, що той допоміг йому залучити молодшу аудиторію на президентських виборах 2024 року.

"У мене дуже високий син", — сказав Трамп на арені Capital One Arena, коли натовп вибухнув радісними вигуками, а Беррон тріумфально підняв руки в повітря.

На різдвяній вечері Беррон був зайнятий зустрічами з діловими партнерами, розробкою технологічних проєктів і укладанням угод.

Повідомляється також, що останніми місяцями він став більш релігійним: 37-річний пастор руху MAGA Стюарт Кнехтле минулого місяця розповів, що Беррон "дуже близький" до повного прийняття християнської віри після нічної телефонної розмови.

Варто зазначити, що персони "моделей", яким можуть відмовити у відвідуванні вечірок Трампа, дуже сумнівні. Абла Софі прямо заявляла в інтерв'ю, що її успіху сприяв забудовник Мохаммед Хадід, батько моделей Белли і Джіджі Хадід.

А 38-річна Валерія Соколова з Пензи починала свою кар'єру, як модель, але успішною її зробив відомий звідник Петро Лістерман, який познайомив її з футболістом Роналду, а потім і з хокеїстом Олександром Овечкіним. Пара мала одружитися, але раптово розлучилася, і Соколова, яка проживає в США, продовжує називати себе моделлю, хоч уже давно не виходила на подіум і не знімалася у фотосесіях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Беррон Трамп нібито зустрічається з таємничою дівчиною.

А фото Дональда Трампа з різдвяної вечері стали вірусними. Він виглядав похмурим і відстороненим на вечері з тестем.