Беррон Трамп закохався: син президента США зустрічається з таємничою дівчиною

19-річна молодша дитина президента США Дональда Трампа, яка нещодавно закінчила перший курс Нью-Йоркського університету, проводить багато часу зі своєю новою пасією.

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Чутки про те, що Беррон Трамп з кимось зустрічається, з'явилися нещодавно. Про його обраницю мало що відомо, але інсайдери стверджують, що вона "дуже мила", пише Daily Mail.

"У Беррона дійсно мила дівчина, і він багато з нею спілкується", — розповів анонімний, близький до Беррона.

Інші інсайдери додали, що, попри пильне спостереження Секретної служби, Беррон Трамп міг вільно зустрічатися з дівчатами.

Беррон Трамп знайшов собі дівчину Фото: Getty

"У нього може бути дівчина, оскільки хлопці з Секретної служби добре розуміються на тому, як із цим упоратися. Той, хто каже, що близькість агентів Секретної служби утримає його від побачень, глибоко помиляється", — розповів друг Трампа-молодшого.

Передбачається, що таємнича пасія Беррона Трампа — його перші серйозні стосунки і, в принципі, перша дівчина, з якою він зустрічається.

У жовтні 2024 року Трамп розкрив рідкісну і дуже особисту інформацію про особисте життя свого сина Беррона.

"Чи добре в нього йдуть справи з дівчатами в Нью-Йоркському університеті? Він уже там?" — запитав інтерв'юер.

"Ні, я не впевнений, що в нього є дівчина, я не думаю, що в нього коли-небудь була дівчина. Я так не думаю", — сказав тоді Трамп, швидко згорнувши розмову, але зазначивши, що Беррон "симпатичний хлопець".

Беррон Трамп із батьком, Дональдом Трампом Фото: Getty Images

Раніше стало відомо, що Беррон Трамп не тільки "симпатичний", а й багатий. Він володіє статками в розмірі до 40 мільйонів доларів, багато в чому завдяки сімейній криптовалютній фірмі World Liberty Financial.

Підприємство, співзасновниками якого є Трамп і його троє дорослих синів, швидко зросло в ціні: було продано токенів на суму щонайменше 550 мільйонів доларів.

Після перших 30 мільйонів доларів від продажів гроші безпосередньо від інвесторів надійшли на банківські рахунки членів сім'ї Трампа.

Повідомляється, що Беррон є одним із найбільших бенефіціарів цього грошового потоку, обіймаючи посаду "посла Web3" разом зі своїми єдинокровними братами Доном-молодшим і Еріком.

Вважається, що кожен із синів Трампа володіє 7,5% акцій компанії. Але у свої 19 років він, схоже, заробив набагато більше, ніж його старші брати і сестри в тому ж віці, — завдяки цифровій золотій лихоманці, яка стала ядром сучасної імперії сім'ї Трамп.

Беррона, який, як повідомляється, познайомив свого батька з концепцією цифрових гаманців, Трамп назвав криптомозком сім'ї.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Беррон Трамп так і не зміг повною мірою стати частиною студентської тусовки. Головним чином тому, що його всюди супроводжує армія охоронців.

А його кравець розповів, як Трамп-молодший поводиться, коли не перебуває на публіці.