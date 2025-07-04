Бэррон Трамп влюбился: сын президента США встречается с таинственной девушкой

19-летний младший ребенок президента США Дональда Трампа, недавно закончивший первый курс Нью-Йоркского университета, проводит много времени со своей новой пассией.

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Слухи о том, что Бэррон Трамп с кем-то встречается, появились недавно. Про его избранницу мало что известно, но инсайдеры утверждают, что она "очень милая", пишет Daily Mail.

"У Бэррона действительно милая девушка, и он много с ней общается", — рассказал анонимный, близкий к Бэррону.

Другие инсайдеры добавили, что, несмотря на пристальное наблюдение Секретной службы, Бэррон Трамп мог свободно встречаться с девушками.

Бэррон Трамп нашел себе девушку Фото: Getty

"У него может быть девушка, поскольку ребята из Секретной службы хорошо разбираются в том, как с этим справиться. Тот, кто говорит, что близость агентов Секретной службы удержит его от свиданий, глубоко ошибается", - рассказал друг Трампа-младшего.

Предполагается, что таинственная пассия Бэррона Трампа – его первые серьезные отношения и , в принципе, первая девушка с которой он встречается.

В октябре 2024 года Трамп раскрыл редкую и очень личную информацию о личной жизни своего сына Бэррона.

"Хорошо ли у него идут дела с девушками в Нью-Йоркском университете? Он уже там?" — спросил интервьюер.

"Нет, я не уверен, что у него есть девушка, я не думаю, что у него когда-либо была девушка. Я так не думаю", — сказал тогда Трамп, быстро свернув разговор, но отметив, что Бэррон "симпатичный парень".

Бэррон Трамп с отцом, Дональдом Трампом Фото: Getty Images

Ранее стало известно, что Бэррон Трамп не только "симпатичный", но и богатый. Он владеет состоянием в размере до 40 миллионов долларов, во многом благодаря семейной криптовалютной фирме World Liberty Financial.

Предприятие, соучредителями которого являются Трамп и его трое взрослых сыновей, быстро выросло в цене: было продано токенов на сумму не менее 550 миллионов долларов.

После первых 30 миллионов долларов от продаж деньги напрямую от инвесторов поступили на банковские счета членов семьи Трампа.

Сообщается, что Бэррон является одним из крупнейших бенефициаров этого денежного потока, занимая должность "посла Web3" вместе со своими единокровными братьями Доном-младшим и Эриком.

Считается, что каждый из сыновей Трампа владеет 7,5% акций компании. Но в свои 19 лет он, похоже, заработал гораздо больше, чем его старшие братья и сестры в том же возрасте, — благодаря цифровой золотой лихорадке, которая стала ядром современной империи семьи Трамп.

Бэррон, который, как сообщается, познакомил своего отца с концепцией цифровых кошельков, был назван Трампом криптомозгом семьи.

Напомним, ранее стало известно, что Бэррон Трамп так и не смог в полной мере стать частью студенческой тусовки. Главным образом потому, что его повсюду сопровождает армия охранников.

А его портной рассказал, как Трамп-младший ведет себя, когда не находится на публике.