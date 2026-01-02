"Мисс Украина 2023" подала в суд на участниц "Холостяка": в чем дело

София Шамия, "Мисс Украина 2023", подала в суд после обвинений со стороны участниц шоу "Холостяк" в том, что у нее якобы были отношения с женатым мужчиной.

2 января на телеканале СТБ вышло пост-шоу 14 сезона "Холостяка". В студию пришла одна из участниц проекта, "Мисс Украина 2023" София Шамия, а также косметолог Оксана Шанюк. София покинула проект после конфликта с Оксаной и другими участницами. Девушки встретились на пост-шоу и снова поссорились. Ведь другие участницы утверждают, что королева красоты имела отношения с женатым мужчиной, а сама София Шамия заявила, что другие участницы ее унижали. Теперь она подает в суд. Фокус разбирался в деталях скандала.

София Шамия заявила, что решила уйти из проекта, ведь неделями чувствовала буллинг со стороны девушек, в частности ее унижала именно Оксана Шанюк.

Королева красоты вспомнила, что это было очень обидно, ведь то же самое она переживала в детстве. По словам "Мисс Украина 2023", дети называли ее "обезьяной", ведь папа был арабом, а мама — украинкой.

"Оксана переходила на личностные моменты. Она говорила мне не трогать волосы, что я слишком ребенок, молодая, что мне надо в детское кафе", — рассказала Шамия.

София добавила, что во время участия в шоу "Холостяк" к ней "вернулись старые травмы".

"Мне было очень больно. Я решила уйти, не объясняя ничего никому, потому что понимала, что не выдержу. Это дошло до того момента, что я не готова дальше что-то коммуницировать, собирать себя в кучу. Я решила впервые выбрать себя, свой комфорт", — призналась "Мисс Украина 2023".

София Шамия опровергла заявление Оксаны Шанюк о том, что была в отношениях с женатым мужчиной. Модель обвинила косметолога в распространении клеветы на всю страну, но та утверждает, что говорит правду.

София сказала, что это клевета и она будет защищать себя и свою честь до конца. И пригрозила Оксане Шанюк судом на что та показала фото королевы красоты с мужчиной. София говорит, что это ее бывший парень, который не был в браке.

В Instagram София Шамия сообщила, что уже подала иск в суд, но не уточнила, на кого.

"Приглашаю лиц, которые публично позволили себе утверждения относительно моих якобы отношений с женатым мужчиной с детьми, повторить эти слова не на уровне слухов, а с полным осознанием ответственности за сказанное. Не называю имена двух участниц, которые публично распространяли эти утверждения, сознательно. Я не намерена давать им дополнительный пиар, к которому они и так стремятся", — написала "Мисс Украина 2023".

Девушка отметила, что у нее были сомнения, стоит ли идти на пост-шоу и она сразу проговорила с редактором, что не хочет, чтобы поднималась клевета или сплетни. Ее заверили, что этого не будет.

"Но когда камеры включились, тема все же прозвучала — и я этого не ожидала. Я отреагировала эмоционально, потому что почувствовала давление и чувствовала себя обманутой. Дальше я действовала с единственным намерением — защитить себя и остановить то, что происходило. Тема буллинга для меня очень болезненна... я устала от этой истории и очень хочу, чтобы эта страница моей жизни наконец была перевернута", — написала София Шамия.

