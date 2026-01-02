"Міс Україна 2023" подала до суду на учасниць "Холостяка": у чому справа

Софія Шамія, "Міс Україна 2023", подала до суду після звинувачень з боку учасниць шоу "Холостяк" у тому, що в неї ніби були стосунки із одруженим чоловіком.

2 січня на телеканалі СТБ вийшло пост-шоу 14 сезону "Холостяка". У студію завітала одна з учасниць проєкту, "Міс Україна 2023" Софія Шамія, а також косметологиня Оксана Шанюк. Софія покинула проєкт після конфлікту з Оксаною та іншими учасницями. Дівчата зустрілися на пост-шоу і знову посварилися. Адже інші учасниці стверджують, що королева краси мали стосунки із одруженим чоловіком, а сама Софія Шамія заявила, що інші учасниці її принижували. Тепер вона подає до суду. Фокус розбирався у деталях скандалу.

Софія Шамія заявила, що вирішила піти з проєкту, адже тижнями відчувала булінг з боку дівчат, зокрема її принижувала саме Оксана Шанюк.

Королева краси згадала, що це було дуже образливо, адже те саме вона переживала у дитинстві. За словами "Міс Україна 2023", діти називали її "мавпою", адже тато був арабом, а мама – українкою.

"Оксана переходила на особистісні моменти. Вона казала мені не чіпати волосся, що я занадто дитина, молода, що мені треба в дитяче кафе", – розповіла Шамія.

Софія додала, що під час участі у шоу "Холостяк" до неї "повернулися старі травми".

"Мені було дуже боляче. Я вирішила піти, не пояснюючи нічого нікому, тому що розуміла, що не витримаю. Це дійшло до того моменту, що я не готова далі щось комунікувати, збирати себе до купи. Я вирішила вперше обрати себе, свій комфорт", - зізналась "Міс Україна 2023".

Софія Шамія спростувала заяву Оксани Шанюк про те, що була у стосунках з одруженим чоловіком. Модель звинуватила косметологиню у поширенні наклепу на всю країну, але та стверджує, що каже правду.

Софія сказала, що це наклеп і вона буде захищати себе і свою честь до кінця. І пригрозила Оксані Шанюк судом на що та показала фото королеви краси із чоловіком. Софія каже, що це її колишній хлопець, який не був у шлюбі.

В Instagram Софія Шамія повідомила, що вже подала позов до суду, але не уточнила, на кого.

"Запрошую осіб, які публічно дозволили собі твердження щодо моїх нібито стосунків з одруженим чоловіком з дітьми, повторити ці слова не на рівні чуток, а з повним усвідомленням відповідальності за сказане. Не називаю імена двох учасниць, які публічно поширювали ці твердження, свідомо. Я не маю наміру давати їм додатковий піар, якого вони й так прагнуть", – написала "Міс Україна 2023".

Дівчина зауважила, що в неї були сумніви, чи варто йти на пост-шоу і вона одразу проговорила із редакторкою, що не хоче, аби підіймалися наклепи чи плітки. Її запевнили, що цього не буде.

"Але коли камери ввімкнулися, тема все ж прозвучала — і я цього не очікувала. Я відреагувала емоційно, бо відчула тиск і почувалася обманутою. Далі я діяла з єдиним наміром — захистити себе й зупинити те, що відбувалося. Тема булінгу для мене дуже болісна… я втомилася від цієї історії й дуже хочу, щоб ця сторінка мого життя нарешті була перегорнута", - написала Софія Шамія.

