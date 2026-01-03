"Так классно начиналось": Цимбалюк и победительница "Холостяка" раскрыли правду об отношениях после шоу

Украинский актер и герой 14-го сезона шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк и его избранница, которая победила в шоу, Надин Головчук, рассказали правду о том, как сложились их отношения после окончания проекта.

Пара действительно была вместе в течение определенного времени после шоу и Надин приезжала на гастроли к Тарасу. Об этом они рассказали 2 января в эфире постшоу "Холостяк. Жизнь после проекта".

Как встречались Тарас Цимбалюк и Надин Головчук после проекта

Скриншот | Цимбалюк вместе с Надин Головчук после шоу "Холостяк"

Цимбалюк и Надин, следуя правилам шоу, прятались определенное время от публики. У них складывались романтические, теплые отношения.

"Мы строили свою историю. Должны были прятаться от людей, потому что таковы правила проекта", — рассказала Надин.

Однако через некоторое время актерская работа Цимбалюка повлияла на то, что отношения начали портиться. Также проблемы возникли из-за морального состояния, которое было у победительницы шоу "Холостяк 14".

Цимбалюк сразу после проекта снимался в военном фильме, из-за чего у него почти не было свободного времени. Пара начала видеться раз в две недели. При этом они часто общались только о проекте и "замыкались друг от друга", могли и вовсе "молчать".

"Было ощущение, что мы пытаемся искусственно что-то запустить", — признался Цимбалюк.

Скриншот | свидания Тараса Цымбалюка и Надин Головчук после "Холостяка"

В конце концов, через некоторое время пара вовсе разорвала отношения.

"Мы не вместе", — подытожил Цимбалюк, на что Надин кивнула, подтвердив слова актера.

Надин на постшоу призналась, что была истощена и выгорела после проекта, и ей было "очень тяжело".

"Не искали какие-то возможности, чтобы это удержать", — отметила победительница "Холостяка 14".

Надин призналась, что у нее нет ресурса на то, чтобы строить отношения с Тарасом, а остаток энергии, который у нее есть, девушка хочет "дать себе". Актер при этом добавил, что чувствовал нелегкое моральное состояние Надин.

