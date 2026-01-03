"Так класно починалося": Цимбалюк та переможниця "Холостяка" розкрили правду про стосунки після шоу

Український актор та герой 14-го сезону шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк та його обраниця, яка перемогла у шоу, Надін Головчук, розповіли правду про те, як склалися їхні стосунки після закінчення проєкту.

Пара дійсно була разом упродовж певного часу після шоу й Надін приїздила на гастролі до Тараса. Про це вони розповіли 2 січня в етері постшоу "Холостяк. Життя після проєкту".

Як зустрічалися Тарас Цимбалюк та Надін Головчук після проєкту

Скриншот | Цимбалюк разом з Надін Головчук після шоу "Холостяк"

Цимбалюк та Надін, дотримуючись правил шоу, ховалися певний час від публіки. У них складалися романтичні, теплі стосунки.

"Ми будували свою історію. Мали ховатися від людей, бо такі правила проєкту", — розповіла Надін.

Однак через деякий час акторська робота Цимбалюка вплинула на те, що стосунки почали псуватися. Також проблеми виникли через моральний стан, який був у переможниці шоу "Холостяк 14".

Цимбалюк одразу після проєкту знімався у військовому фільмі, через що у нього майже не було вільного часу. Пара почала бачитися раз у два тижні. При цьому вони часто спілкувалися лише про проєкт й "замикалися одне від одного", могли й зовсім "мовчати".

"Було відчуття, що ми намагаємося штучно щось запустити", — зізнався Цимбалюк.

Скриншот | побачення Тараса Цимбалюка і Надін Головчук після "Холостяка"

Зрештою, через деякий час пара зовсім розірвала стосунки.

"Ми не разом", — підсумував Цимбалюк, на що Надін кивнула, підтвердивши слова актора.

Надін на постшоу зізналася, що була виснаженою та вигоріла після проєкту, й їй було "дуже важко".

"Не шукали якісь можливості, щоб це втримати", — зазначила переможниця "Холостяка 14".

Надін зізналася, що у неї немає ресурсу на те, щоб будувати стосунки з Тарасом, а залишок енергії, який у неї є, дівчина хоче "дати собі". Актор при цьому додав, що відчував нелегкий моральний стан Надін.

Варто зазначити, що в етері постшоу проєкту "Холостяк" Софія Шамія, "Міс Україна 2023", розповіла, що подала до суду після звинувачень з боку учасниць проєкту через нібито стосунки із одруженим чоловіком.

Нагадаємо, 1 січня Тарас Цимбалюк засвітився з фіналісткою шоу "Холостяк" Анастасією Половинкіною, коли поїхав святкувати Новий рік у Буковель.