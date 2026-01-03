Риск санкций США, вино и папарацци: СМИ раскрыли причины, почему Джордж Клуни сменил гражданство

Американский актер Джордж Клуни и вместе с женой Амаль Клуни и детьми на днях получили гражданство Франции. Причин этому достаточно, начиная от несогласия актера с переизбранием Дональда Трампа и заканчивая вином и папарацци.

Главным образом на переезд звездной четы во Францию и соответствующую смену гражданства повлияло предупреждение правительства Великобритании о том, что правозащитница Амаль Клуни рискует получить санкции США за свою роль в выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля. Об этом пишет издание The Guardian.

Однако за таким решением кроется еще ряд причин, которая побудила семью Джорджа Клуни сделать кардинальные изменения в жизни.

Несогласие с переизбранием Трампа на пост президента США

Инаугурация Дональда Трампа в 2025 году Фото: instagram.com/nyfashion_blog/

Одним из ключевых факторов, повлиявших на решение, было то, что Джордж Клуни выступал против переизбрания Трампа на пост президента США. Актер "энергично боролся" против этого, выражая свое несогласие.

Дональд Трамп в ответ на новость о смене гражданства Клуни набросился на актера с сокрушительной критикой. Как пишет издание Politico, президент США назвал супругов "двумя из худших политических предсказателей всех времен". Также он высмеял прежнюю политическую деятельность актера.

Поместье Клуни с большим виноградником

На территории поместья Клуни есть большой виноградник Фото: pexels.com

К поместью Клуни в Провансе площадью 170 гектаров принадлежит также 20-акровый виноградник, посаженный 25 лет назад агрономом Лоуренсом Берлемоном. Неподалеку расположено предприятие Château Margüi Джорджа Лукаса, также известное как Skywalker Vineyards, специализирующееся на производстве вина.

Хотя это неочевидная причина для смены гражданства и переезда, однако именно виноделие могло побудить супругов к переезду во Францию. Плоды виноградников, которые сейчас принадлежат Клуни, поставлялись в местный кооператив, однако сейчас один из виноделов выразил желание о том, чтобы новоприбывшие "эксплуатировали виноградник".

Ранее в винодельческой прессе даже ходили слухи о том, что Клуни дебютирует с собственным розовым и белым вином в 2025 году. Однако пока что этого не произошло.

"Я не хочу, чтобы мои дети волновались из-за папарацци"

Джордж Клуни и Амаль Клуни беспокоятся за детей из-за папарацци Фото: Backgrid

Ранее Джордж Клуни восхвалял французское законодательство о защите частной жизни. Об этом он рассказывал в контексте воспитания своих детей.

"Я волновался о том, чтобы воспитывать наших детей в Лос-Анджелесе, в культуре Голливуда. Я не хочу, чтобы они ходили, волнуясь о папарацци. Я не хочу, чтобы их сравнивали с чьими-то другими известными детьми", — говорил актер в интервью для Esquire.

К тому же имение Клуни во Франции расположено в довольно уединенном месте, что может свести попытки папарацци сделать фотографии семьи актера на нет.

