Ризик санкцій США, вино і папараці: ЗМІ розкрили причини, чому Джордж Клуні змінив громадянство

Американський актор Джордж Клуні та разом з дружиною Амаль Клуні та дітьми днями отримали громадянство Франції. Причин цьому вдосталь, починаючи від незгоди актора з переобранням Дональда Трампа і закінчуючи вином та папараці.

Головним чином на переїзд зіркового подружжя до Франції і відповідну зміну громадянства вплинуло попередження уряду Великобританії про те, що правозахисниця Амаль Клуні ризикує отримати санкції США за свою роль у видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю. Про це пише видання The Guardian.

Однак за таким рішенням криється ще низка причин, яка спонукала сім'ю Джорджа Клуні зробити кардинальні зміни у житті.

Незгода з переобранням Трампа на посаду президента США

Інавгурація Дональда Трампа у 2025 році Фото: instagram.com/nyfashion_blog/

Одним з ключових чинників, що вплинуло на рішення, було те, що Джордж Клуні виступав проти переобрання Трампа на посаду президента США. Актор "енергійно боровся" проти цього, виказуючи свою незгоду.

Дональд Трамп у відповідь на новину про зміну громадянства Клуні накинувся на актора з нищівною критикою. Як пише видання Politico, президент США назвав подружжя "двома з найгірших політичних провісників усіх часів". Також він висміяв колишню політичну діяльність актора.

Маєток Клуні з великим виноградником

На території маєтку Клуні є великий виноградник Фото: pexels.com

До маєтку Клуні в Провансі площею 170 гектарів належить також 20-акровий виноградник, посаджений 25 років тому агрономом Лоуренсом Берлемоном. Неподалік розташоване підприємство Château Margüi Джорджа Лукаса, також відоме як Skywalker Vineyards, що спеціалізується на виробництві вина.

Хоча це неочевидна причина для зміни громадянства та переїзду, проте саме виноробство могло спонукати подружжя до переїзду у Францію. Плоди виноградників, які зараз належать Клуні, постачалися до місцевого кооперативу, проте зараз один із виноробів висловив бажання про те, аби новоприбулі "експлуатували виноградник".

Раніше у виноробній пресі навіть ширилися чутки про те, що Клуні дебютує з власним рожевим та білим вином у 2025 році. Однак поки що цього не сталося.

"Я не хочу, щоб мої діти хвилювалися через папараці"

Джордж Клуні та Амаль Клуні турбуються за дітей через папараці Фото: Backgrid

Раніше Джордж Клуні вихваляв французьке законодавство про захист приватного життя. Про це він розповідав у контексті виховання своїх дітей.

"Я хвилювався про те, щоб виховувати наших дітей в Лос-Анджелесі, в культурі Голлівуду. Я не хочу, щоб вони ходили, хвилюючись про папараці. Я не хочу, щоб їх порівнювали з чиїмись іншими відомими дітьми", — казав актор в інтерв'ю для Esquire.

До того ж маєток Клуні у Франції розташований у доволі відокремленому місці, що може звести спроби папараці зробити фотографії сім'ї актора нанівець.

