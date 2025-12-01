Перша дружина Джорджа Клуні виглядає невпізнавано: що про неї відомо (фото)
Перша дружина Джорджа Клуні, 66-річна Талія Балсам, виглядає невпізнанною у рідкісному виході зі своїм знаменитим чоловіком, зіркою серіалу "Божевільні" Джоном Слеттері.
Акторка та режисерка Талія Балсам, з'явилася на червоній доріжці, виглядаючи разюче інакше, ніж у свої ранні голлівудські дні. Про це пише Hello Magazine.
Перша дружина Джорджа Клуні: як виглядає
Балсам позувала разом зі своїм чоловіком, зіркою серіалу "Божевільні" Джоном Слеттері, на показі фільму "Нюрнберг" у Нью-Йорку в Музеї сучасного мистецтва. 66-річна акторка вразила своїм стильним образом.
Талія була одягнена в елегантну чорну водолазку, заправлену в джинси-кльош з високою талією, у поєднанні з атласним блейзером та окулярами великого розміру. Її тепле каштанове волосся було укладене в об'ємну зачіску, що доповнило її вишуканий, стриманий образ.
Тим часом 63-річний Джон був у чорному костюмі та відкритій білій сорочці, доповнивши свій фірмовий стиль окулярами в чорній оправі.
Джордж Клуні та Талія Балсам
Шанувальники, які пам'ятають Талію з її ранніх років, коли вона була юною зіркою у 80-х, та її короткого шлюбу з Джорджем Клуні з 1989 по 1993 рік, були здивовані її перетвореним, але елегантним виглядом.
Цей вихід у світ став рідкісною спільною появою для цієї пари, яка одружена з 1998 року та часто приховує свої стосунки від громадськості. У них є один спільний син.
Джордж і Талія познайомилися в 1984 році, коли грали головні ролі в місцевій виставі, і швидко закохалися. Однак їхні стосунки тривали недовго, і Талія розірвала стосунки.
У проміжку він зустрічався з акторкою Келлі Престон (уже покійною тоді майбутньою дружиною Джона Траволти) з 1987 по 1989 рік.
Роками пізніше вони з Талією відновили стосунки, і все швидко змінилося. Він освідчився їй у 1989 році, і невдовзі після цього, у грудні того ж року, вони вирушили до Лас-Вегаса та зв'язали себе узами шлюбу.
Однак, до 1992 року актор подав на розлучення, яке було офіційно оформлено наступного року.
Хто така Талія Балсам
Талія походить з акторської родини, дочка Мартіна Балсама та Джойс Ван Паттен, і племінниця актора Діка Ван Паттена.
Вона розпочала свою акторську кар'єру наприкінці 70-х, одночасно зі своїм колишнім чоловіком, і отримала свою першу помітну роль у 1977 році в ситкомі "Щасливі дні". Протягом десятиліть вона продовжувала грати епізодичні та другорядні ролі на телебаченні та в кіно.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Джордж Клуні скасував низку виступів у рамках Венеційського кінофестивалю через діагностовану інфекцію пазух носа.
- У квітні актор дебютував з перефарбованим волоссям.
Крім того, Амаль Клуні продемонструвала ретро-стиль на Венеційському кінофестивалі-2025, одягнувши яскраву мінісукню кольору фуксії з ефектним шлейфом, коли підтримувала на публіці свого чоловіка.