Перша дружина Джорджа Клуні виглядає невпізнавано: що про неї відомо (фото)

Перша дружина Джорджа Клуні, 66-річна Талія Балсам, виглядає невпізнанною у рідкісному виході зі своїм знаменитим чоловіком, зіркою серіалу "Божевільні" Джоном Слеттері.

Акторка та режисерка Талія Балсам, з'явилася на червоній доріжці, виглядаючи разюче інакше, ніж у свої ранні голлівудські дні. Про це пише Hello Magazine.

Перша дружина Джорджа Клуні: як виглядає

Балсам позувала разом зі своїм чоловіком, зіркою серіалу "Божевільні" Джоном Слеттері, на показі фільму "Нюрнберг" у Нью-Йорку в Музеї сучасного мистецтва. 66-річна акторка вразила своїм стильним образом.

Талія була одягнена в елегантну чорну водолазку, заправлену в джинси-кльош з високою талією, у поєднанні з атласним блейзером та окулярами великого розміру. Її тепле каштанове волосся було укладене в об'ємну зачіску, що доповнило її вишуканий, стриманий образ.

Відео дня

Тим часом 63-річний Джон був у чорному костюмі та відкритій білій сорочці, доповнивши свій фірмовий стиль окулярами в чорній оправі.

Талія Балсам та Джон Слеттері Фото: Instagram

Джордж Клуні та Талія Балсам

Шанувальники, які пам'ятають Талію з її ранніх років, коли вона була юною зіркою у 80-х, та її короткого шлюбу з Джорджем Клуні з 1989 по 1993 рік, були здивовані її перетвореним, але елегантним виглядом.

Цей вихід у світ став рідкісною спільною появою для цієї пари, яка одружена з 1998 року та часто приховує свої стосунки від громадськості. У них є один спільний син.

Джордж і Талія познайомилися в 1984 році, коли грали головні ролі в місцевій виставі, і швидко закохалися. Однак їхні стосунки тривали недовго, і Талія розірвала стосунки.

У проміжку він зустрічався з акторкою Келлі Престон (уже покійною тоді майбутньою дружиною Джона Траволти) з 1987 по 1989 рік.

Джордж Клуні та Талія Балсам

Роками пізніше вони з Талією відновили стосунки, і все швидко змінилося. Він освідчився їй у 1989 році, і невдовзі після цього, у грудні того ж року, вони вирушили до Лас-Вегаса та зв'язали себе узами шлюбу.

Однак, до 1992 року актор подав на розлучення, яке було офіційно оформлено наступного року.

Хто така Талія Балсам

Талія походить з акторської родини, дочка Мартіна Балсама та Джойс Ван Паттен, і племінниця актора Діка Ван Паттена.

Вона розпочала свою акторську кар'єру наприкінці 70-х, одночасно зі своїм колишнім чоловіком, і отримала свою першу помітну роль у 1977 році в ситкомі "Щасливі дні". Протягом десятиліть вона продовжувала грати епізодичні та другорядні ролі на телебаченні та в кіно.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Джордж Клуні скасував низку виступів у рамках Венеційського кінофестивалю через діагностовану інфекцію пазух носа.

У квітні актор дебютував з перефарбованим волоссям.

Крім того, Амаль Клуні продемонструвала ретро-стиль на Венеційському кінофестивалі-2025, одягнувши яскраву мінісукню кольору фуксії з ефектним шлейфом, коли підтримувала на публіці свого чоловіка.