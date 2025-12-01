Первая жена Джорджа Клуни выглядит неузнаваемо: что о ней известно (фото)

Первая жена Джорджа Клуни, 66-летняя Талия Балсам, выглядит неузнаваемой в редком выходе со своим знаменитым мужем, звездой сериала "Безумцы" Джоном Слеттери.

Актриса и режиссер Талия Балсам появилась на красной дорожке, выглядя разительно иначе, чем в свои ранние голливудские дни. Об этом пишет Hello Magazine.

Первая жена Джорджа Клуни: как выглядит

Балсам позировала вместе со своим мужем, звездой сериала "Безумцы" Джоном Слеттери, на показе фильма "Нюрнберг" в Нью-Йорке в Музее современного искусства. 66-летняя актриса поразила своим стильным образом.

Талия была одета в элегантную черную водолазку, заправленную в джинсы-клеш с высокой талией, в сочетании с атласным блейзером и очками большого размера. Ее теплые каштановые волосы были уложены в объемную прическу, что дополнило ее изысканный, сдержанный образ.

Тем временем 63-летний Джон был в черном костюме и открытой белой рубашке, дополнив свой фирменный стиль очками в черной оправе.

Талия Балсам и Джон Слеттери Фото: Instagram

Джордж Клуни и Талия Балсам

Поклонники, которые помнят Талию с ее ранних лет, когда она была юной звездой в 80-х, и ее короткого брака с Джорджем Клуни с 1989 по 1993 год, были удивлены ее преображенным, но элегантным видом.

Этот выход в свет стал редким совместным появлением для этой пары, которая состоит в браке с 1998 года и часто скрывает свои отношения от общественности. У них есть один общий сын.

Джордж и Талия познакомились в 1984 году, когда играли главные роли в местном спектакле, и быстро влюбились. Однако их отношения продлились недолго, и Талия разорвала отношения.

В промежутке актер встречался с актрисой Келли Престон (уже покойной тогда будущей женой Джона Траволты) с 1987 по 1989 год.

Джордж Клуни и Талия Балсам

Годами позже они с Талией возобновили отношения, и все быстро изменилось. Он сделал ей предложение в 1989 году, и вскоре после этого, в декабре того же года, они отправились в Лас-Вегас и связали себя узами брака.

Однако, к 1992 году актер подал на развод, который был официально оформлен в следующем году.

Кто такая Талия Балсам

Талия происходит из актерской семьи, дочь Мартина Балсама и Джойс Ван Паттен, и племянница актера Дика Ван Паттена.

Она начала свою актерскую карьеру в конце 70-х, одновременно со своим бывшим мужем, и получила свою первую заметную роль в 1977 году в ситкоме "Счастливые дни". В течение десятилетий она продолжала играть эпизодические и второстепенные роли на телевидении и в кино.

