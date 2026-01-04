"Это чрезвычайно важно": венесуэлка Исамар по-украински высказалась о военной операции США (видео)

Венесуэлка Исамар Фернандес, виолончелистка группы "Лос Янковерс", на украинском языке высказалась о военной операции США на ее родине и задержании президента Николаса Мадуро.

Исамар поделилась эмоциями по поводу последних новостей из Венесуэлы и объяснила, почему для венесуэльцев является "чрезвычайно важным" захват Мадуро. Соответствующий видеоролик вечером 3 января появился на Instagram-странице группы "Лос Янковерс".

"Приветствую, друзья! Меня зовут Исамар Фернандес, я из Венесуэлы, и я очень счастлива, потому что сегодня утром был задержан диктатор Николас Мадуро", — сообщила девушка.

Исамар от имени венесуэльского народа заявила, что задержание Мадуро — важное событие, которое положило конец многолетней диктатуре, царившей в Венесуэле.

"Диктатура, которая длилась 26 лет, наконец завершилась, и это большая радость для всех нас", — подчеркнула музыкантка.

Девушка также сообщила, что с ее семьей, отцом и матерью, которые находятся в Венесуэле, все хорошо. Теперь, благодаря задержанию Мадуро, она может поехать на родину.

"Я не могла спать, потому что я говорила с мамой и папой. Мы очень счастливы, потому что я не могла вернуться в Венесуэлу, а теперь я могу поехать туда, и я очень рада этому", — поделилась Исамар.

В видеоролике радостная девушка также вспомнила о войне в Украине и кремлевском лидере Владимире Путине. Исамар отметила, что теперь у него стало меньше союзников из-за захвата США Мадуро.

"Также очень важно, потому что больше нет союзника Путина. И это имеет большое значение", — подчеркнула девушка.

Перед этим Исамар в соцсетях выставила фотографию, где она в вышиванке, и добавила подпись: "Друзья, Венесуэла свободна".

Соцсети | Исамар Фернандес в украинской вышиванке

Стоит отметить, что Исамар Фернандес — венесуэльская музыкантка, которая вместе с колумбийцем украинского происхождения Янко Пеняфортом популяризирует украинскую музыку в Латинской Америке и Европе.

Напомним, вечером 3 января издание Sky News раскрыло, что дальше произойдет с захваченным США президентом Мадуро.

Также 3 января в The New York Times рассказали, что источник в правительстве Венесуэлы "сдал" Мадуро ЦРУ.