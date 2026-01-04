"Це надзвичайно важливо": венесуелка Ісамар українською висловилася про військову операцію США (відео)
Венесуелка Ісамар Фернандес, віолончелістка гурту "Лос Янковерс", українською мовою висловилася про військову операцію США на її батьківщині та затримання президента Ніколаса Мадуро.
Ісамар поділилася емоціями з приводу останніх новин із Венесуели й пояснила, чому для венесуельців є "надзвичайно важливим" захоплення Мадуро. Відповідний відеоролик увечері 3 січня з'явився на Instagram-сторінці гурту "Лос Янковерс".
"Вітаю, друзі! Мене звати Ісамар Фернандес, я з Венесуели, і я дуже щаслива, тому що сьогодні вранці було затримано диктатора Ніколаса Мадуро", — повідомила дівчина.
Ісамар від імені венесуельського народу заявила, що затримання Мадуро — важлива подія, яка поклала край багаторічній диктатурі, що панувала у Венесуелі.
"Диктатура, яка тривала 26 років, нарешті завершилася, і це велика радість для всіх нас", — підкреслила музикантка.
Дівчина також повідомила, що з її сім'єю, батьком та матір'ю, які перебувають у Венесуелі, все добре. Тепер, завдяки затриманню Мадуро, вона може поїхати на батьківщину.
"Я не могла спати, тому що я говорила з мамою та татом. Ми дуже щасливі, тому що я не могла повернутися до Венесуели, а тепер я можу поїхати туди, і я дуже радію з цього", — поділилася Ісамар.
У відеоролику радісна дівчина також згадала про війну в Україні та кремлівського лідера Володимира Путіна. Ісамар зазначила, що тепер у нього стало менше союзників через захоплення США Мадуро.
"Також дуже важливо, тому що більше немає союзника Путіна. І це має велике значення", — підкреслила дівчина.
Перед цим Ісамар у соцмережах виставила фотографію, де вона у вишиванці, й додала підпис: "Друзі, Венесуела вільна".
Варто зазначити, що Ісамар Фернандес — венесуельська музикантка, яка разом з колумбійцем українського походження Янко Пеняфортом популяризує українську музику в Латинській Америці та Європі.
Нагадаємо, увечері 3 січня видання Sky News розкрило, що далі відбудеться із захопленим США президентом Мадуро.
Також 3 січня у The New York Times розповіли, що джерело в уряді Венесуели "здало" Мадуро ЦРУ.