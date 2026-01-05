Леонардо Ди Каприо "застрял" в Карибском бассейне из-за операции Трампа в Венесуэле

51-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо из-за специальной военной операции США в Венесуэле и транспортного хаоса "застрял" в Карибском бассейне.

Ди Каприо направлялся в то время на Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс, который был вынужден из-за действий американских властей пропустить. Об этом сообщило издание Radar Online.

Звезда фильма "Титаник" и других культовых лент должна была присутствовать на церемонии награждения. Однако в субботу, 3 января, рейсы были отменены после серии авиаударов, которые совершили США по Венесуэле.

Военные действия США нарушили транспортное сообщение по всему региону. Как утверждает медиа, из-за этого Ди Каприо не имел возможности вовремя добраться до Калифорнии, чтобы принять участие в церемонии, куда его пригласили как почетного гостя. В конце концов, организаторам пришлось объявить об отсутствии актера.

Леонардо Ди Каприо не попал на кинофестиваль из-за операции США в Венесуэле Фото: Скрин видео

Известно, что Леонардо Ди Каприо в ходе фестиваля должны были вручить награду Desert Palm Achievement Award за его роль в фильме "Битва за битвой" (2025) режиссера Пола Томаса Андерсона. Фильм относится к жанру "черных" комедий и рассказывает о группе левых боевиков.

Об отсутствии актера на церемонии также сообщало издание Daily Mail.

"Леонардо Ди Каприо не может лично присоединиться к нам сегодня вечером из-за неожиданных перебоев в путешествиях и ограниченного воздушного пространства", — информировали организаторы события.

Однако актер все же придумал, как спасти ситуацию. Награду, которую ему присудили, он в конце концов получил через видеосвязь. Инсайдер поделился, что Ди Каприо произнес речь в режиме онлайн, которая получила аплодисменты и бурную реакцию присутствующих.

Стоит отметить, что Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс считается одним из крупнейших кинофестивалей в США. Традиционно на события собираются представители киноиндустрии и зрители со всего мира.

