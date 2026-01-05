Леонардо Ді Капріо "застряг" у Карибському басейні через операцію Трампа у Венесуелі

51-річний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо через спеціальну військову операцію США у Венесуелі і транспортний хаос "застряг" у Карибському басейні.

Ді Капріо прямував у той час на Міжнародний кінофестиваль у Палм-Спрінгс, який був змушений через дії американської влади пропустити. Про це повідомило видання Radar Online.

Зірка фільму "Титанік" та інших культових стрічок мала бути присутня на церемонії нагородження. Однак у суботу, 3 січня, рейси були скасовані після серії авіаударів, які здійснили США по Венесуелі.

Військові дії США порушили транспортне сполучення по всьому регіону. Як стверджує медіа, через це Ді Капріо не мав можливості вчасно дістатися Каліфорнії, щоб взяти участь у церемонії, куди його запросили як почесного гостя. Зрештою, організаторам довелося оголосити про відсутність актора.

Відео дня

Леонардо Ді Капріо не потрапив на кінофестиваль через операцію США у Венесуелі Фото: Скрін відео

Відомо, що Леонардо Ді Капріо в ході фестивалю мали вручити нагороду Desert Palm Achievement Award за його роль у фільмі "Битва за битвою" (2025) режисера Пола Томаса Андерсона. Фільм належить до жанру "чорних" комедій та розповідає про групу лівих бойовиків.

Про відсутність актора на церемонії також повідомляло видання Daily Mail.

"Леонардо Ді Капріо не може особисто приєднатися до нас сьогодні ввечері через неочікувані перебої в подорожах та обмежений повітряний простір", — інформували організатори події.

Однак актор все ж придумав, як врятувати ситуацію. Нагороду, яку йому присудили, він зрештою отримав через відеозв'язок. Інсайдер поділився, що Ді Капріо виголосив промову в режимі онлайн, яка здобула оплески та бурхливу реакцію присутніх.

Варто зазначити, що Міжнародний кінофестиваль у Палм-Спрінгс вважається одним з найбільших кінофестивалів у США. Традиційно на події збираються представники кіноіндустрії та глядачі з усього світу.

Нагадаємо, 30 грудня видання TMZ повідомляло, що Леонардо Ді Капріо помітили на різдвяному шопінгу з 27-річною моделлю.

Також 9 грудня Ді Капріо в інтерв'ю для TIME розповів, чому постійно ховає обличчя.