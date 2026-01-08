Голосование за 10-го финалиста Нацотбора стартовало: кого могут поддержать украинцы (видео)

8 января в приложении "Дія" началось голосование, которое продлится пять дней. Украинцы могут выбрать 10-го финалиста Нацотбора на Евровидение-2026 среди шести артистов.

Голосование в "Дії" закончится в 10:00 13 января. Избранный украинцами десятый финалист продемонстрирует свой номер уже на концерте 7 февраля. Об этом 8 января сообщили в "Суспільному".

Отдать свой голос могут все желающие в возрасте от 14 лет. Для этого нужно войти в приложение "Дія", в разделе "Сервисы" выбрать "Опросы" и выбрать одного из шести кандидатов.

На место 10-го финалиста Нацотбора претендуют:

певец KHAYAT с композицией "Герцы";

семейная группа Karyotype с песней "DNA";

молодая исполнительница MON FIA с композицией "Do You Hear Me?";

артистка ANSTAY с песней "by the way";

исполнительница, финалистка шоу "Голос Країни" и артистка проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук с композицией "Silvered Pines";

исполнитель и суперфиналист проекта "Голос країни" OKS с песней "SAY IT ALL".

"Из лонглиста выбрать финалистов чрезвычайно сложно, ведь я горжусь работой, которую мы проделали, и все 15 артистов, которых я довела до этого этапа, уже заслуживают быть в финале. Теперь все в ваших руках. Когда будете голосовать, представьте каждого из них не просто на сцене Нацотбора, а на сцене Евровидения-2026 в Вене — с его песней, голосом и смыслом. И тогда вы точно сделаете правильный выбор", — призвала музыкальный продюсер Джамала.

Если выбранный украинцами кандидат с наибольшим количеством голосов по веским причинам не сможет принять участие в финале, его заменит следующий по рейтингу артист.

Кто уже в финале

В девятку финалистов, которых украинцы гарантированно увидят на сцене, вошли:

Jerry Heil;

LAUD;

LELÉKA;

MOLODI;

Monokate;

Mr. Vel;

The Elliens;

Valeriya Force;

«ЩукаРиба».

Напомним, Евровидение-2026 будет проходить в Австрии, и в этом году на конкурсе соберется наименьшее количество участников с 2003 года. Это связано с бойкотом от Испании, Ирландии и Нидерландов из-за решения не запрещать палестинские флаги среди зрителей и не приглушать свист во время выступления артиста от Израиля.

В Украине также не обходится без скандалов вокруг Евровидения. Музыкальный продюсер Джамала публично раскритиковала певца Меловина за безответственность, ведь он отказался от участия в финале из-за "концерта или чего-то там". Артист ответил обвинениями в токсичности и превосходстве.