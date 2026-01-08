Голосування за 10-го фіналіста Нацвідбору стартувало: кого можуть підтримати українці (відео)

8 січня у застосунку "Дія" розпочалося голосування, яке триватиме п'ять днів. Українці можуть обрати 10-го фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2026 серед шістьох артистів.

Голосування у "Дії" закінчиться о 10:00 13 січня. Обраний українцями десятий фіналіст продемонструє свій номер вже на концерті 7 лютого. Про це 8 січня повідомили у "Суспільному".

Віддати свій голос можуть усі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно увійти в застосунок "Дія", у розділі "Сервіси" обрати "Опитування" та обрати одного з шістьох кандидатів.

На місце 10-го фіналіста Нацвідбору претендують:

співак KHAYAT з композицією "Герци";

сімейний гурт Karyotype з піснею "DNA";

молода виконавиця MON FIA з композицією "Do You Hear Me?";

артистка ANSTAY з піснею "by the way";

виконавиця, фіналістка шоу "Голос Країни" та артистка проєкту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук з композицією "Silvered Pines";

виконавець і суперфіналіст проєкту "Голос країни" OKS з піснею "SAY IT ALL".

"З лонглиста обрати фіналістів надзвичайно складно, адже я пишаюся роботою, яку ми проробили, і всі 15 артистів, яких я довела до цього етапу, вже заслуговують бути у фіналі. Тепер усе у ваших руках. Коли будете голосувати, уявіть кожного з них не просто на сцені Нацвідбору, а на сцені Євробачення-2026 у Відні — з його піснею, голосом і сенсом. І тоді ви точно зробите правильний вибір", — закликала музична продюсерка Джамала.

Якщо обраний українцями кандидат з найбільшою кількістю голосів з вагомих причин не зможе взяти участь у фіналі, його замінить наступний за рейтингом артист.

Хто вже у фіналі

До дев'ятки фіналістів, яких українці гарантовано побачать на сцені, увійшли:

Jerry Heil;

LAUD;

LELÉKA;

MOLODI;

Monokate;

Mr. Vel;

The Elliens;

Valeriya Force;

"ЩукаРиба".

Нагадаємо, Євробачення-2026 проходитиме в Австрії, і цьогоріч на конкурсі збереться найменша кількість учасників з 2003 року. Це пов’язано з бойкотом від Іспанії, Ірландії та Нідерландів через рішення не забороняти палестинські прапори серед глядачів та не приглушувати свист під час виступу артиста від Ізраїля.

В Україні також не обходиться без скандалів навколо Євробачення. Музична продюсерка Джамала публічно розкритикувала співака Меловіна за безвідповідальність, адже він відмовився від участі у фіналі через "концерт чи щось там". Артист відповів звинуваченнями у токсичності та зверхності.