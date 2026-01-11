Год глобальных перемен: 4 знака Зодиака ждут большие сюрпризы в 2026 году

Астролог Ольга Маслова, которая ведет одноименный канал в TikTok (@astro_maslova), рассказала о представителях четырех знаков Зодиака, которых впереди ждут перемены.

Украинский астролог Ольга Маслова, которая составляет индивидуальные гороскопы, поделилась с подписчиками, чего ждать дальше представителям четырех знаков Зодиака — Девам, Близнецам, Львам и Водолеям. Подробнее об астрологическом прогнозе, — узнавайте в материале Фокуса.

Год глобальных изменений

Маслова утверждает, что за 2026 год будет отвечать планета Меркурий. В 2025 это была Венера.

"В 2025 году нам приходилось от многого отказываться. Мы со многим попрощались. Это была кармическая история. Особенно с весны по осень, когда на нас с вами влиял коридор затмения. Что больше всего надо знать о начале 2026 года? Начало года будет достаточно лояльное. Если вы собрались с 1-го января все менять, то я вас прошу все делать постепенно", — советует Ольга.

Готовимся к весне

По ее словам, "самые сильные события" произойдут весной, поэтому к этому периоду нужно подготовиться.

"Очень много глобальных историй на энергетической основе возложено именно на весну. Поэтому, если вы что-то планировали в своей жизни, то лучше это начинать или летом, или до весны. Потому что весной будет снова кармическая история", — объясняет она.

Главными по кармическим историям в 2026 году будут Львы и Водолеи.

"Но это совсем другая карма — прощение и отпускание", — резюмировала астролог.

